Educación licita las obras de reparación del muro de cerramiento del IES Calvià

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec), organismo adscrito a la Conselleria de Educación y Universidades, ha sacado a licitación las obras de reparación del muro de cerramiento del Instituto de Educación Secundaria (IES) Calvià por un presupuesto de cerca de 350.000 euros.

Según ha informado en un comunicado, la actuación contempla la demolición del muro actual y la construcción de un nuevo muro de hormigón, así como la sustitución de la reja superior, con el objetivo de mejorar la seguridad y la funcionalidad del recinto.

El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de dos meses y está previsto que las obras comiencen durante el primer trimestre de 2026.