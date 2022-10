Educación prevé convocar próximamente a los sindicatos de la pública para presentar su propuesta de acuerdo sociolaboral

PALMA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern prevé convocar a los sindicatos de la enseñanza pública, "seguramente" la próxima semana, para presentar su propuesta de acuerdo de mejoras sociolaborales, según ha avanzado este martes el conseller de Educación y Formación Profesional, Martí March.

En declaraciones a IB3, recogidas por Europa Press, el conseller ha explicado que la propuesta de la Conselleria parte de las aportaciones hechas por los sindicatos en reuniones bilaterales, y ha anticipado que incluirá entre 15 y 20 medidas que abarcan apartados como la carrera profesional, licencias de estudios, años sabáticos, un plan de infraestructuras y capacitación digital, entre otros aspectos.

Precisamente este martes los sindicatos educativos se han concentrado este martes a las puertas del Parlament para exigir al conseller "negociaciones reales" sobre sus condiciones sociolaborales y "no reuniones estériles e inútiles", además de expresar su preocupación por la aplicación de la 'Ley Celaá' (Lomloe).

Respecto a la bajada de ratios que reclaman los docentes, el conseller ha señalado que no es un asunto que se resuelva "de hoy para mañana", pero ha insistido en que durante su mandato ha aumentado el número de profesores en la pública y concertada con más de 3.000 profesores y que han bajado las ratios.

Los manifestantes también censuraban las dificultades para aplicar la Lomloe y el conseller ha argumentado que tiene un margen limitado de negociación al tratarse de una ley estatal. "Tenemos que aplicar una norma que es igual para todas las Comunidades", ha enfatizado.

En cualquier caso, March ha negado que la Conselleria no haya dialogado, como criticaban los docentes concentrados a las puertas del Parlament. "Hemos dialogado, cuando dicen que no, me gustaría saber exactamente a qué se refieren", ha protestado.

Según el titular de Educación, desde febrero se dieron a conocer las líneas generales y en julio los directores ya conocían las instrucciones de evaluación. Además ha defendido que se han ido celebrando reuniones y mesas técnicas para "intentar dialogar y flexibilizar al máximo", dentro de los límites que marca la normativa. "Una cosa es negociar y otra si todo lo que pedían ha sido integrado en la propuesta final", ha matizado.

En este sentido, March ha reconocido que si los currículos se hubieran aprobado en enero hubieran tenido "más tiempo" para formar al personal, pero el decreto del Ministerio salió en abril.

La Conselleria ha recibido peticiones de más de 220 centros para impartir formación en los nuevos currículos y las evaluaciones y los técnicos de la Dirección General de Planificación van "para hacer acompañamiento y dar información", según el conseller, que ha insistido en que esto es "un proceso progresivo".

"Es un proceso de lluvia fina que implicará cuatro o cinco años", ha razonado March, incidiendo en que la nueva ley supone "un cambio de modelo" y ningún cambio de este tipo "se puede aplicar de un año a otro".

March ha salido del Parlament para hablar con los manifestantes. "Saldré a dar la cara, no me pesa; lo que no haré nunca es esconderme", ha dicho.