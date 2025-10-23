Educación redistribuirá la oferta de FP en el Llevant de Mallorca cuando se ponga en marcha el CIFP de Cala Millor

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, se reúne con los alcaldes del Llevant de Mallorca para consensuar los cambios en la oferta de la FP. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

La Conselleria de Educación y Universidades ha avanzado que hará una redistribución de la oferta de FP en el Llevant de Mallorca ante la puesta en marcha del nuevo CIFP de Cala Millor.

El conseller del ramo, Antoni Vera, se ha reunido este jueves con los alcaldes de esta zona de la isla para explicarles los futuros cambios que implicará el nuevo centro educativo que pretende "contribuir a reducir las ratios en las aulas", según ha explicado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado.

Además, han apuntado que representa una "apuesta decidida" por la FP, considerada una "herramienta clave" tanto para combatir el abandono escolar, como para fomentar la cualificación y profesionalización de la mano de obra.

La propuesta de redistribución ha sido acordada previamente con los equipos directivos del IES Llorenç Garcias i Font de Artà, el IES Capdepera y el IES Puig de sa Font de Son Servera, así como con los representantes municipales, en un encuentro que ha contado con la presencia de los alcaldes de Manacor, Miquel Oliver; Capdepera, Mireia Ferrer; Son Servera, Jaume Servera; Artà, Manolo Galán; y Sant Llorenç, Jaume Soler; y del gerente del Consorcio de Turismo de Son Servera y Sant Llorenç, Pep Álvarez.

Al encuentro también han asistido el secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer, y la directora general de FP y Ordenación Educativa, Maria Isabel Salas.

La iniciativa tiene como objetivo reforzar la FP en el Llevant mallorquín mediante la "especialización" de los centros existentes y la "concentración" de la oferta vinculada al turismo y servicios complementarios en el nuevo CIFP.

Así, el IES Capdepera mantendrá el grado básico de cocina y restauración y ampliará su oferta en la familia profesional agraria, al incorporar el grado medio en jardinería y floristería y el grado superior en paisajismo y medio natural, que se sumarán a los estudios actuales de agrojardinería y composiciones florales y de aprovechamiento y conservación del medio natural. La continuidad del grado medio en sistemas microinformáticos y redes se valorará más adelante.

El IES Puig de sa Font, que presenta una "elevada ocupación", dejará de impartir los grados de FP, que se trasladarán al nuevo centro. Por su parte, el IES Llorenç Garcias i Font de Artà mantendrá los estudios de la familia de actividades físicas y deportivas, como el grado básico en acceso y conservación de instalaciones deportivas, el grado medio en guía en el medio natural y de tiempo libre, el grado superior en enseñanza y animación socio-deportiva y el grado superior en acondicionamiento físico. Además, incorporará el grado medio en cuidados auxiliares de enfermería.

En cuanto al nuevo CIFP de Cala Millor, su oferta formativa, consensuada con todos los alcaldes del Llevant, incluirá todas las familias profesionales relacionadas con la actividad turística y servicios complementarios.

En la familia de administración y gestión se ofrecerá el grado básico en servicios administrativos, el grado medio en gestión administrativa y el grado superior en administración y finanzas. En la familia de imagen personal, se impartirá el grado básico de peluquería y estética, el grado medio de peluquería y cosmética capilar, el grado medio en estética y belleza y el grado superior en termalismo y bienestar, este último inédito hasta ahora en Baleares.

En el ámbito de la electricidad y electrónica, el centro ofrecerá el grado básico en electricidad y electrónica, el grado medio en instalaciones de telecomunicaciones, el grado medio en instalaciones eléctricas y el grado superior en sistemas electrotécnicos y automatizados. En la familia de industrias agroalimentarias, se impartirá el grado básico en actividades de panadería y pastelería y el grado medio en panadería, repostería y confitería, que actualmente en la isla de Mallorca solo se ofrece en Palma.

En cuanto a instalación y mantenimiento, se ofrecerá el grado básico en mantenimiento de viviendas, el grado medio en instalaciones frigoríficas y de climatización y el grado medio en mantenimiento electromecánico. En la familia de energía y agua, se prevé implementar el grado medio en redes y estaciones de tratamiento de aguas, y se estudiará la incorporación de los grados superiores en eficiencia energética y energías renovables.

Finalmente, en la familia de hostelería y turismo, el centro ofrecerá el grado básico en cocina y restauración, el grado medio en cocina y gastronomía, el grado medio en servicios de restauración, el grado superior en dirección de cocina, el grado superior en gestión de alojamientos turísticos y el curso de especialización en panadería y bollería artesanal.

A iniciativa del Consorcio de Turismo, a finales del mes de abril los alcaldes de Manacor, Son Servera, Artà, Capdepera y Sant Llorenç, junto con la gerencia del consorcio, solicitaron una reunión con el conseller para exponer la necesidad de contar con un centro integrado de hostelería y turismo en la zona.

Ahora, la Conselleria iniciará un estudio para determinar las necesidades del futuro centro y localizar un solar idóneo en Cala Millor para ubicar este nuevo equipamiento educativo.