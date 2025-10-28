Educación reforma la cocina del CEIP Es Vinyet por más de 210.000 euros

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, visita el CEIP Es Vinyet tras la reforma de la cocina del centro. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha finalizado las obras de reforma de la cocina del CEIP Es Vinyet, a las que se han destinado más de 210.000 euros.

La intervención ha permitido modernizar unas instalaciones que "no se renovaban desde hacia varias décadas" y que era una reclamación del centro y las familias, según ha informado el Ayuntamiento de Andratx en un comunicado.

Se trata de un proyecto impulsado por el Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec), que permitió "modernizar y adecuar" las instalaciones a la normativa vigente, para garantizar un funcionamiento "óptimo" y "cumplir con todos los requisitos sanitarios y de seguridad".

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, junto a la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, la regidora de Educación, Mady Juan, y la directora del centro educativo, Margalida Ensenyat, han visitado el colegio para conocer el resultado de los trabajos.

La intervención incluyó la renovación integral del espacio, con nuevas instalaciones eléctricas, de gas y fontanería, la sustitución completa de revestimientos y la modernización del equipamiento y mobiliario de cocina.

"Estas mejoras han permitido optimizar la funcionalidad, la seguridad y las condiciones laborales del personal, además de garantizar un servicio más eficiente y adaptado a la normativa actual", han alegado desde el Consistorio.

Juan ha destacado que esta actuación era "muy necesaria" y "llevaba tiempo" siendo una demanda del centro y de las familias. Con esta reforma, el CEIP Es Vinyet cuenta ahora con una cocina "moderna, segura y preparada para ofrecer un mejor servicio a toda la comunidad educativa", ha indicado.

Por su parte, Gonzalvo ha agradecido a la Conselleria de Educación y Universidades la inversión realizada y el compromiso con las infraestructuras educativas del municipio, al destacar que "cuando las administraciones colaboran, los resultados se traducen en mejoras reales para los centros y, sobre todo, para los niños del municipio".