Educación saca a licitación las obras de mejora de la accesibilidad y evacuación del CEIP Son Juny de Sant Joan

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha sacado a licitación las obras de mejora de la accesibilidad y evacuación del CEIP Son Juny, situado en el municipio de Sant Joan.

El proyecto, según ha detallado la Conselleria en nota de prensa, tiene un presupuesto de 455.170 euros y un plazo de ejecución de nueve meses. Está previsto que se lleve a cabo entre el primer y el tercer trimestre de 2026.

Concretamente, se hará una rehabilitación parcial del edificio para incorporar recorridos accesibles, adecuarlo a la normativa de evacuación en caso de incendio y reformar el núcleo de baños de la planta baja.

Así, se construirá una rampa accesible en el acceso principal, se reducirá la anchura de la escalera existente y se renovarán los bajantes de pluviales.

En la fachada noroeste se levantará un nuevo volumen que incluirá un ascensor que conectará las dos plantas, una nueva rampa, un nuevo tramo de escaleras y espacios de almacén para instalaciones. También se reformará el núcleo de baños de la planta baja, con la incorporación de un baño adaptado y una nueva zona de limpieza próxima a la escalera.

Por otro lado, en la fachada sureste se eliminarán los baños de profesoras y se dotará al edificio de nuevas salidas de evacuación mediante dos tramos de escaleras. Además, se redistribuirán los canalones y bajantes de la cubierta y se pintarán todas las fachadas del edificio.

La actuación se enmarca en la iniciativa 'Islas en transformación' del Govern.