El educador acusado de abusos se declara inocente y achaca la denuncia al carácter problemático de la víctima

La joven ratifica que hubo un encuentro sexual consentido y sin verse "forzada en ningún momento", pero que "no tendría que haber pasado"

PALMA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El educador acusado de abusos sexuales a una menor de edad en una casa de acogida en Mallorca se ha declarado inocente ante la Audiencia Provincial, donde ha achacado la denuncia al carácter problemático de la víctima y a un posible ánimo de venganza.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha acogido este martes el juicio, donde la joven, que tenía 15 años en el momento de los hechos, ha relatado un episodio sexual entre ambos matizando que fue consentido y que ella no fue "forzada en ningún momento". La víctima ha apuntado que, por ello, no lo contó a nadie hasta pasados dos años, dado que entonces entendía "que no había ningún abuso".

Con todo, en el juicio se ha mostrado consciente de que lo ocurrido constituye un delito. "Yo estaba interna en un centro de menores y él era educador, tenía que velar por mi seguridad", ha razonado la víctima.

En esta línea, la joven ha remarcado que "lo que pasó no estuvo bien" y "no tendría que haber pasado", independientemente de que ella consintiera: "Era joven, tenía 15 años, las hormonas, yo que sé. Pero él no debería haber accedido a ello, y quién dice que no lo ha vuelto a hacer o lo ha podido hacer con alguien más".

La Fiscalía pide para el acusado nueve años de prisión por abusos sexuales al tener la víctima menos de 16 años. Además, solicita una inhabilitación de diez años para el ejercicio de actividades que conlleven contacto con menores, y una indemnización de 20.000 euros.