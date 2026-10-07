Eivissa generó un 4,2% más de residuos en 2025 y se alejó de los objetivos de la ley balear

Archivo - Planta de tratamiento de residuos. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

EIVISSA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La isla de Eivissa generó más de 146.000 toneladas de basura en 2025, lo que supone un 4,2% más que en el periodo anterior e implica que se distancie de los objetivos de la ley de residuos y suelos contaminados de Baleares que establece que en 2030 la cantidad de residuos por habitante debe ser un 20 por ciento inferior a la registrada en 2010.

El Observatorio de Sostenibilidad de Eivissa y Formentera Preservation ha resaltado que, en 2010, la isla generaba poco más de 115.000 toneladas de residuos y en 2025 esta cifra había aumentado en un 26,7%.

Con respecto a la generación de residuos por persona, la cifra ajustada al Índice de Presión Humana (IPH) pasó de 595,73 kilos en 2010 a 645,75 kilos en 2025, un 8,4% más. La diferencia por persona de 2024 a 2025 fue de un 3,3% más.

Los datos recogidos por el observatorio muestran también que de las 5.171,15 toneladas adicionales generadas en 2025 con respecto al año anterior, alrededor del 88% corresponde a los productores particulares, empresas y establecimientos que generan grandes cantidades de residuos.

Además, en 2025 el Área Ambiental de Ca Na Putxa recibió algo más de 168.000 toneladas de residuos del conjunto de Pitiusas, de las que casi 103.000 terminaron en el vertedero, el 61% del total. Este porcentaje continúa "muy por encima" del objetivo de la misma ley, que fija para 2030 un máximo del 10% de los residuos generados.

Desde el observatorio han recordado que el vertedero de Ca na Putxa tiene una vida útil "limitada" y que las restricciones de los vertido obligaron a "buscar alternativas urgentes" el año pasado, entre ellas la salida de residuos fuera de la isla para su valorización energética.

"No se puede asumir como normal que Eivissa genere cada año más residuos. No basta con preguntarnos cómo se recoge o se trata cada vez más basura, se tiene que reducir los residuos desde el origen, consumir menos recursos y alargar la vida de los productos mediante la reutilización y la reparación", han alertado desde el Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza & Formentera Preservation.

TEXTILES "MAL SEPARADOS"

La entidad ha explicado que los textiles representaron el 9,8% de la fracción resto --los residuos que se desechan mezclados-- analizada en el Área Ambiental de Ca Na Putxa durante 2025. Esto equivale a casi 7.800 toneladas que quedaron fuera de los circuitos de recogida separada y, por tanto, de su posterior reutilización o reciclaje.

Desde el Observatorio han recordado que los ayuntamientos deben garantizar la recogida separada de los residuos textiles desde enero de 2025 de acuerdo con la ley estatal. Sin embargo, en Eivissa "no se está cumpliendo con la normativa" y la recogida de textil depende de autorizaciones o convenios de colaboración con las entidades con fines sociales para instalar y gestionar contenedores en la vía pública.

Además, el observatorio ha explicado que el textil "no es el único material que se pierde", puesto que el 82% de los residuos analizados correspondía a materiales depositados de forma incorrecta y los errores de separación afectan a la fracción orgánica. En 2025 se gestionaron casi 16.000 toneladas de residuos orgánicos y vegetales, un 1,1% más que en 2024.

Aunque la recogida selectiva aumentó en la isla un 2% en 2025 hasta alcanzar las más de 40.000 toneladas, esta representó únicamente el 33,9% de los residuos municipales.

Por fracciones, se registraron casi 11.500 toneladas de materia orgánica --un 1% más--, más de 10.600 toneladas de papel y cartón --un 3,3% más--, más de 10.100 toneladas de vidrio --un 0,7% menos-- y por encima de 8.200 toneladas de envases ligeros --un 5,4% más.