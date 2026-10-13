Emaya amplía el número de papeleras de mayor capacidad en ocho puntos de Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Emaya ampliará el número de papeleras de mayor capacidad con la instalación de 81 unidades distribuidas entre ocho puntos estratégicos de Palma.

La actuación se enmarca en una reorganización del equipamiento urbano de depósito de residuos en los entornos urbanos que está llevando a cabo Emaya, según ha señalado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa.

El plan contempla la sustitución de papeleras de 50 litros por otras de 120 litros y la colocación de nuevas unidades en calles y tramos que hasta ahora no contaban con esta capacidad de depósito de residuos.

La intervención se desarrolla en las calles General Ricard Ortega, Joan Alcover, Francesc Barceló i Combis, Marquès de la Sènia y Balanguera, así como en avenida Argentina, parque de Ses Veles y plaza Madrid.

La nueva distribución responde a un proyecto técnico elaborado por la empresa municipal para ordenar las papeleras existentes en estas ubicaciones y adaptar su disposición a las características y necesidades de cada zona, evitando que los residuos acaben en la vía pública.

La intervención da continuidad a una línea de trabajo que ya ha desarrollado previamente el equipo de Emaya en otros puntos de Palma, como Pere Garau y Blanquerna.

El Ayuntamiento ha destacado que en los ocho puntos incluidos en esta fase se contempla la instalación de 81 nuevas papeleras de 120 litros.