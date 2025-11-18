Emaya limpia las pinturas vandálicas en el busto de Aurora Picornell y proyecta una restauración integral. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma, a través de la empresa municipal Emaya, ha limpiado las pintadas vandálicas aparecidas estas últimas horas en la escultura dedicada a Aurora Picornell del paseo del Molinar.

El ataque contra la obra realizada por la artista Margalida Fonollà afectó al apoyo de la escultura, donde aparecieron las pintadas ahora eliminadas, y el busto ha sufrido diferentes daños a causa de golpes y otras acciones de tipo vandálico.

El Consistorio ha avanzado que proyectará futuras actuaciones para rehabilitar íntegramente la escultura, una vez efectuada esta actuación urgente por parte de Emaya.

Igualmente, la empresa municipal ha actuado en las zonas del paseo cercanas al busto que rinde homenaje a Aurora Picornell, ya que en estas localizaciones habían aparecido pintadas vandálicas que también han sido eliminadas.