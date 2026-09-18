Emaya reanudará el lunes las obras de renovación de redes de saneamiento en Joan Miró y pavimentará de Sa Feixina

Imagen de la zona afectada por las obras en la calle Joan Miró. - EMAYA

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Emaya reactivará el próximo lunes las obras de renovación de la red de agua potable y saneamiento en la calle Joan Miró, concretamente en el tramo entre la calle Saridakis y la MA-1, e iniciará trabajos de pavimentación en Sa Feixina.

La empresa municipal ha señalado este viernes en un comunicado que los trabajos en Joan Miró tendrán una duración prevista de dos semanas, lo que permitir avanzar en la mejora y modernización de las infraestructuras de agua potable.

Las obras incluyen la renovación de los colectores de saneamiento que conectan la zona de Cala Major con la estación de impulsión situada en el área de Paraires, así como la renovación de la arteria principal de agua potable que discurre en paralelo.

Esta actuación permitirá mejorar las infraestructuras que prestan servicio a la zona y reforzar su capacidad y fiabilidad al garantizar un servicio de agua y saneamiento más seguro, eficiente y preparado para las necesidades futuras.

Las intervenciones cuentan con una inversión de 705.000 euros y se han planificado para renovar las redes existentes y minimizar, en la medida de lo posible, las molestias asociadas a la ejecución de los trabajos.

PAVIMENTACIÓN DE SA FEIXINA

Emaya también iniciará trabajos de pavimentación en Sa Feixina que terminarán el martes, con una inversión de más de 207.000 euros. Los sectores afectados son la avenida Argentina y la plaza de Sa Feixina.

Estos trabajos supondrán la fase final de las obras de renovación de redes de agua potable de la zona y de una actuación que ha modernizado las infraestructuras hídricas.

La empresa pública ha recordado que esta intervención es imprescindible para completar la modernización de las infraestructuras de abastecimiento de Sa Feixina.