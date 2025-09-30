Emaya renovará en octubre la red de alcantarillado de la calle del Llac de Quatre Cantons, de Son Rapinya

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Emaya llevará a cabo la renovación integral de la red de alcantarillado en la calle del Llac de Quatre Cantons, situada en el barrio de Son Rapinya, del 1 al 31 de octubre.

Según ha informado Cort, la actuación se realizará en el tramo comprendido entre las calles Llac Major y Llac Martel y se renovarán 170 metros lineales, 21 acometidas y cuatro pozos de registro.

Esta intervención forma parte del plan de renovación de redes que la empresa municipal impulsa para garantizar un servicio eficiente y seguro. En este tramo de Son Rapinya, una inspección técnica ha revelado el deterioro avanzado del alcantarillado, con colapsos internos que dificultan el paso del agua.

Por ello, se acometerá una reforma integral con un presupuesto de 138.800 euros destinada a sustituir por completo las conducciones obsoletas.

Durante el mes de duración de las obras, la circulación de vehículos no se verá afectada y los residentes podrán acceder con normalidad a sus viviendas, aparcamientos y vados.

Únicamente, se ocupará un carril de estacionamiento en la vía pública para facilitar el trabajo de los equipos técnicos y el almacenamiento de materiales. Tras finalizar la renovación de la red, se ejecutarán los trabajos de repavimentación de la calle para garantizar la seguridad vial, mejorar la accesibilidad y restituir el estado óptimo de la calzada.

Con el objetivo de informar adecuadamente a los vecinos de la zona, Emaya realizará un buzoneo previo con los detalles de la actuación. Los trabajos se llevarán a cabo procurando el menor impacto posible en la vida cotidiana del barrio, y se aplicará una vigilancia especial en materia de limpieza durante todo el proceso.