Emergencias activa la alerta naranja por fenómenos costeros en Menorca y mantiene la amarilla en Mallorca y Pitiusas

PALMA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 en Baleares ha activado la alerta naranja (índice de gravedad 1) del Plan Meteobal en Menorca, ante la previsión de que se puedan producir fenómenos costeros a partir de la tarde de este martes y a lo largo de todo el miércoles.

En Mallorca y en Pitiusas se mantiene alerta amarilla (índice de gravedad 0) ante la previsión de fenómenos costeros este miércoles, según ha informado Emergencias en un mensaje en la red social 'X', en el que ha pedido precaución a la población en las próximas horas.

Además, se ha activado la alerta amarilla por posibilidad de granizo este martes y miércoles en Mallorca y Menorca.

Las alertas responden a los avisos activados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este martes y miércoles. Así, este martes, a partir de las 18.00 horas, se activará aviso amarillo por riesgo de olas de hasta tres metros en Menorca, donde para este miércoles se activará aviso naranja ante la posibilidad de que sople viento del norte de 50 a 75 km/h (fuerza 7 a 8) y olas de cuatro metros aumentando a seis metros con ola máxima de 10 a 12 metros.

En Mallorca habrá aviso amarillo este miércoles por viento del norte y noroeste de 40 a 60 km/h (fuerza 6 a 7) y olas de tres metros, que en norte y nordeste se elevará a naranja a partir de las 18.00 horas, ante la posibilidad de que se intensifique el viento del norte, que podría soplar de 50 a 75 km/h (fuerza 7 a 8) y de que haya olas de cuatro a cinco metros, con ola máxima de ocho a 10 metros.

En Ibiza y Formentera, también se activará aviso amarillo este miércoles por parte de la Aemet donde se prevé viento del norte y noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de tres metros.

La Aemet ha apuntado por su parte, en otro mensaje publicado en la red social 'X', que este martes se están produciendo chubascos ocasionalmente fuertes y con alguna tormenta en el nordeste de Mallorca y en Menorca. Durante la tarde noche y especialmente en la madrugada siguiente podrían ser ocasionalmente fuertes e irían acompañados de granizo pequeño, ha añadido.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES EN CASO DE TEMPORAL MARÍTIMO

En caso de temporal marítimo, Emergencias 112 ha recordado la importancia de no acceder a los puntos del litoral afectados por el fuerte oleaje, ni a los lugares donde las olas rompan con fuerza.

En esta línea, ha recomendado no acercarse a paseos marítimos, espigones o acantilados, ya que la fuerza del agua podría arrastrar; además de evitar practicar cualquier tipo de deporte náutico y si se dispone de embarcación, asegurar su amarre.

Con todo, ha apuntado que si alguien cae al agua hay que llamar inmediatamente al 112 y no perder de vista el punto exacto donde ha caído para indicarlo a los servicios de salvamento.

QUÉ HACER EN CASO DE LLUVIAS Y TORMENTAS

En caso de lluvias y tormentas, los consejos son adoptar medidas para impedir la entrada de agua, no dejar en el exterior objetos que puedan ser arrastrados por el agua, no bajar a zonas inundables como sótanos o garajes, y apagar el interruptor general de electricidad en caso de inundaciones, para quienes se encuentren en sus hogares.

Para las personas a las que las lluvias y tormentas les pillen conduciendo, Emergencias 112 ha recomendado moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y circular por rutas principales.