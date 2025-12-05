Emergencias desactiva las alertas por viento y fenómenos costeros en todas las islas

Archivo - Palmeras en el Parc de la Mar, en Palma, en un día soleado. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Emergencias 112 ha desactivado todas las alertas amarillas (que corresponde al índice de gravedad 0 del Plan Meteobal) por viento y fenómenos costeros en todas las islas.

Según ha informado el 112 en un mensaje en la red social X, este mediodía se han desactivado las alertas por fenómenos costeros en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, así como por fuerte viento en Mallorca y Pitiusas.

Los avisos amarillos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por viento y costeros también han finalizado. Cabe recordar que la mañana de este viernes se preveía fenómenos costeros en Ibiza, Formentera y el norte y noreste de Mallorca, con rachas de viento de entre 60 y 70 kilómetros por hora.