Emergencias gestiona durante la noche hasta 37 incidentes "prioritarios" en Ibiza tras las lluvias

Calles inundadas, a 30 de septiembre de 2025, en Ibiza - Germán Lama - Europa Press

La electricidad está restablecida en todos los puntos, menos en algunas infraestructuras críticas como en la zona del puerto

IBIZA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Emergencias han gestionado este martes por la noche 37 incidentes "prioritarios" en la isla de Ibiza, según ha informado el director general de Emergencias, Pablo Gárriz.

En declaraciones a la prensa tras la reunión del Centro de Coordinación de Emergencias celebrada en Ibiza a la que ha asistido la presidenta del Govern, Marga Prohens, Gárriz ha señalado que la prioridad es ahora restablecer los tramos viarios cerrados tras el temporal, así como actuar en viviendas donde no hay luz o no tienen condiciones de habitabilidad después de la tromba de agua.

"Hemos conseguido con Endesa y Red Eléctrica que la electricidad esté restablecida en todos los puntos, menos en algunas infraestructuras críticas como es la zona del puerto, donde hay transformadores anegados", ha indicado.

Gárriz también ha asegurado que les preocupaba la planta de logística de hidrocarburos, de donde se abastece la isla de combustible. En estos momentos, el combustible para la aviación está garantizado.

Según ha explicado además, un equipo técnico de Educación está valorando el estado de centros escolares afectados por las lluvias. "Los equipos están trabajando a pleno rendimiento", ha dicho.

Finalmente, ha insistido en que la prioridad ahora es garantizar la seguridad de la población y que la normalidad pueda recuperarse "cuanto antes".