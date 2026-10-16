Emma Martínez González representará a Santa Catalina Tomás en la cabalgata de este año en Palma - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca, el Obispado de Mallorca y la canónica de Santa Magdalena han dado inicio este viernes a los actos del carro triunfal de Santa Catalina Tomás con la presentación oficial de la 'Beateta' de este año, Emma Martínez González, que será la encargada de encarnar a la santa mallorquina en la tradicional cabalgata de Palma.

El acto, celebrado en la iglesia de Santa Magdalena, ha reunido a familiares, participantes y organizadores de la fiesta y ha marcado el inicio de la programación de una de las celebraciones más emblemáticas y arraigadas de Mallorca, según ha informado la institución insular en un comunicado.

La consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado la importancia de preservar y transmitir las tradiciones populares de la isla. "La 'Beateta' nos recuerda que las tradiciones viven en los ojos de los niños. Emma Martínez González encarna hoy una devoción que ha pasado de padres a hijos durante siglos y es responsabilidad de todos que los más pequeños la sientan como propia y la hagan crecer", ha dicho.

Tras la presentación ha tenido lugar una catequesis sobre santa Catalina Tomás dirigida a niños y niñas e impartida por el rector de la Unidad Pastoral del término de Santanyí, Bartomeu Villalonga Moyà.

Los actos continuarán el sábado con un pasacalles alrededor del monasterio de Santa Magdalena a las 10.00 horas. A las 11.00 horas tendrá lugar la solemne celebración de la eucaristía, a la que asistirá la 'Beateta' acompañada de sus angelitos y payesitos.

La jornada culminará a las 18.30 horas con el carro triunfal de Santa Catalina Tomás, que recorrerá la plaza del Hospital, la cuesta de la Sang, la Rambla, la calle de la Riera, la calle de la Unió, la plaza del Mercat, la avenida de Jaume III, la calle de Bonaire, la calle del Bisbe Campins, Vía Roma, la cuesta de la Sang, la calle del Jardí Botànic y la plaza de Santa Magdalena. Al finalizar el recorrido, tendrá lugar la ofrenda floral y la veneración del cuerpo de la santa.

La celebración de este año llega después de que el Consell de Mallorca haya declarado definitivamente las cabalgatas en honor a Santa Catalina Tomás de Palma, Valldemossa y Santa Margalida bienes de interés cultural inmaterial de Mallorca.