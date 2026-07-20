La Empresa Funeraria Municipal de Palma asume la gestión del cementerio de Génova

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PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Funeraria Municipal (EFM) de Palma ha asumido la gestión integral del cementerio de Génova tras la firma de un convenio de colaboración con la Parroquia de la Transfiguración del Señor de Palma (Génova), vinculada al Obispado de Mallorca.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el acuerdo establece un periodo inicial de diez años, con posibilidad de prórroga, y permite a la entidad municipal incorporar este recinto a su red de cementerios, aplicando el mismo modelo de organización y gestión que desarrolla en los demás espacios funerarios que administra.

Desde la entrada en vigor del convenio, el equipo de Cementerios de la EFM trabaja en un sistema de gestión actualizado que permite mejorar la organización del recinto y ofrecer una atención más adaptada a las necesidades de las familias usuarias.

En este sentido, se ha procedido a la zonificación integral del recinto, la codificación individualizada de todas las unidades de enterramiento y la incorporación de la información resultante al sistema informático de gestión.

Además, la EFM está llevando a cabo la revisión y actualización de las titularidades con el objetivo de regularizar y mantener actualizado el censo de concesiones funerarias del cementerio, lo que lleva aparejada la gestión ordinaria, informática y de tramitación de los cambios de titulares que se vayan produciendo.

Para acompañar este proceso, la entidad municipal pone a disposición de los usuarios un sistema de cita previa y un teléfono de atención directa para resolver las gestiones administrativas relacionadas con las concesiones funerarias.

Por su parte, la Parroquia facilita la información necesaria y gestiona los consentimientos correspondientes para su incorporación a los sistemas de la EFM, y, así, garantizar la seguridad y protección de los datos personales tratados.

Dentro de las competencias asumidas mediante este acuerdo, la empresa municipal presta actualmente los servicios propios de la actividad funeraria, como inhumaciones, traslados y exhumaciones, garantizando su realización conforme a la normativa vigente y siguiendo los criterios de calidad establecidos por la entidad.

Con la incorporación del Cementerio de Génova, la EFM amplía su red de instalaciones funerarias, que ya incluye los cementerios de Palma, Sant Jordi, Establiments, Bon Sosec -Jardí de Repòs- y La Vileta.