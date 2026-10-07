Los empresarios de Baleares se oponen a la huelga general al entender que busca "irrumpir en el debate electoral"

Archivo - La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares, Carmen Planas. - CAEB - Archivo

PALMA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) se ha opuesto a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre al entender que es por "motivos ajenos" a la situación laboral actual y busca "irrumpir en el debate electoral".

La patronal, en un comunicado, también ha criticado una movilización que, a su juicio, se ha convocado "de espaldas al diálogo social" y "sin previa negociación entre agentes sociales".

Los decretos de vivienda rechazados por el Congreso la semana pasada y que han sido "esgrimidos como motivo principal de la huelga general de los sindicatos" volvieron a ser aprobados por el Consejo de Ministros y están pendientes de su convalidación.

Es por ello que CAEB ha considerado que el "motivo real" de la huelga es "un intento de irrumpir en el debate electoral a costa de romper la paz social en los centros de trabajo".

Los empresarios de Baleares se han sumado a la exigencia de la CEOE y Cepyme de que se analicen los términos de la convocatoria a los efectos de asegurar que cumple con la legislación laboral.

Su percepción es que podría no ajustarse a la legalidad porque "persigue fundamentalmente provocar cambios legislativos y de índole presupuestario en materia de vivienda", algo que es competencia de la administración y no de las empresas.