Empresarios Veterinarios de Baleares ven "grandes deficiencias" en el proyecto de Ordenanza de bienestar animal de Cort

Publicado 22/02/2019 10:33:13 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Empresarios Veterinarios de Baleares (Emvetib) han asegurado este viernes ver "grandes deficiencias" en la ordenanza de bienestar animal de Cort, "seguramente debidas a la negativa manifestada por parte del Ayuntamiento de Palma cuando la organización empresarial ha ofrecido su colaboración para la elaboración de esta ordenanza".

Según ha informado la Emvetib en un comunicado, es "evidente" que la tenencia responsable de los animales de compañía "requiere de la intervención de los centros sanitarios veterinarios, como prestadores de los servicios requeridos por los poseedores de estos animales para mantener el adecuado nivel de bienestar animal".

Por tanto, han asegurado que "es incomprensible que el sector que ha de prestar estos servicios no solo no sea tenido en cuenta sino que, agravando la afrenta, se le niegue su participación cuando la ofrece".

No obstante, han celebrado "la necesaria reforma de la actual ordenanza, de modo que se introduzcan las mejoras requeridas por el avance de la sociedad", aunque han advertido que "no puede lograrse un texto con vocación de futuro si no se tienen en cuenta las aportaciones de quienes forman la línea directa de contacto con los propietarios de estos animales".

Finalmente, han destacado las deficiencias que, a su juicio, son más importantes, como la recogida en el apartado de definiciones donde los ciudadanos tienen la obligación de cumplir la normativa promulgada por las diversas administraciones y "les puede crear gran confusión y perjuicio que en esta ordenanza se introduzcan nuevas denominaciones y definiciones para los animales de compañía".

En cuanto al apartado de identificación animal, han criticado que no se haya tenido en cuenta que "la legislación vigente contempla métodos de identificación diferentes al único contemplado en esta ordenanza, invadiendo, además, competencias autonómicas".