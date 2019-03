La EMT aprueba la convocatoria de una bolsa de trabajo para chófers para cubrir bajas de forma eventual

Publicado 07/03/2019 16:26:04 CET

El consejo de administración de la Empresa Municipal de Transportes de Palma (EMT) ha aprobado este jueves la bolsa de trabajo de carácter temporal para chóferes destinada a cubrir bajas de forma eventual del personal con reserva de plaza.

Según ha informado Cort en un comunicado, la convocatoria se hace para garantizar la calidad, dar un buen servicio a la ciudadanía y poder cumplir los horarios y las frecuencias previstas.

El procedimiento será por el sistema de concurso de méritos, una fórmula que permite el convenio colectivo de la empresa, y se abrirá cuando las bases se publiquen en el Boletín Oficial de Baleares.

El gerente de la EMT, Mateu Marcús, ha recordado la "situación de precariedad" en que se encontraba la EMT el 2015. "Para acabar con esta situación, abrimos una convocatoria para la contratación de 100 chóferes porque faltaban chóferes después de cuatro años sin contrataciones", ha dicho Marcús.

Asimismo, ha asegurado que "aquella situación afectaba a los servicios que, en muchas ocasiones, no podían salir a la calle". "Con la nueva convocatoria queremos garantizar que los servicios se puedan cumplir y, también, evitar que los conductores de la EMT no tengan que asumir los servicios extraordinarios, no queremos precarizar su trabajo", ha añadido.

La convocatoria de la bolsa, que promueve la contratación a través de esta interinidad eventual, cumple estrictamente los requisitos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, así como la legislación laboral vigente y es utilizada en empresas y administraciones públicas de forma habitual, en este último caso denominados 'Interinos'.

SERVICIOS DIARIOS

Cada día salen 320 servicios de la EMT los días laborables, unos 250 los sábados y unos 220 los domingos y festivos, cifras que suponen unos 100.000 servicios durante el año, se tienen que poder ofrecer en condiciones de calidad.

"Estamos abiertos al diálogo, queremos que la EMT mejore y pueda ofrecer un buen servicio a la ciudadanía, que los autobuses salgan cada día a la calle", ha explicado el gerente, a lo que ha añadido que el proceso de selección cubrirá "vacantes por baja y que tienen la obligatoriedad de reserva de plaza".

"En todo momento hemos mantenido un diálogo abierto con los sindicatos para explicarles el procedimiento, los puntos que nos han planteado y que cumplían con la legislación vigente se han incorporado a la convocatoria", ha afirmado.

Según el gerente, "se han tenido en cuenta la mayoría de las peticiones concretas que presentaron a la reunión del 26 de febrero". Además, el tribunal del proceso de selección estará formado por cinco personas, de las cuales dos serán designadas por el comité.

Los requisitos para poder presentarse al proceso de selección son tener el graduado escolar o la ESO, ser español o residente en la Unión Europea, tener el carné de conducir D con un mínimo de 12 puntos de carné y estar en disposición del Certificado de Aptitud Profesional y del nivel A2 de catalán.

La orden de la bolsa se hará en base a los méritos, que son la experiencia en conducción de vehículos de pasajeros urbanos, interurbanos, discrecional y vehículos de alto tonelaje; una formación superior a la requerida; la antigüedad en el carné y niveles de idiomas certificados superiores a los de los solicitados. A la hora de consolidar la plaza, se tendrá que convocar un nuevo procedimiento según la normativa vigente.