La EMT contempla en 2026 incorporar los primeros 57 autobuses eléctricos a la flota y la construcción del centro ECO-EMT

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma contempla en 2026 incorporar los primeros 57 autobuses eléctricos a la flota y la construcción del futuro Centro de Operaciones ECO-EMT.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que el Consejo de Administración de la EMT ha aprobado este viernes de manera inicial el presupuesto para 2026, que supera los 131 millones de euros, lo que supone un incremento de más del 78,9 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Esta cifra incluye una aportación histórica de 27,77 millones de euros provenientes de los presupuestos municipales, lo que, según el teniente de alcalde de Movilidad, Toni Deudero, refleja "la apuesta clara y decidida del equipo de Gobierno por el transporte público".

El presupuesto contempla continuar con la modernización de la flota mediante la adquisición de 113 nuevos vehículos, de los cuales las primeras 57 unidades, por un valor de 41 millones de euros, están pendientes de adjudicación.

La financiación de esta compra se distribuye entre fondos de la Unión Europea, fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y la aportación municipal.

En total, la EMT prevé destinar en 2026 casi 50 millones de euros a diferentes inversiones, destacando especialmente la compra de estos primeros 57 autobuses eléctricos y la construcción del nuevo Centro de Operaciones ECO- EMT en el Polígono de Son Rossinyol.

Mientras se finaliza la construcción del centro ECO-EMT, se instalarán puntos de recarga provisionales en el actual centro logístico, con una inversión de cuatro millones de euros financiada por los fondos ITS.

Cabe recordar que la adquisición de los vehículos eléctricos se está llevando a cabo mediante un contrato marco con una duración de cuatro años y un coste total de 98 millones de euros, durante los cuales se incorporarán 67 autobuses de 18 metros y 46 de 12 metros.

El objetivo es que para 2027 más del 50 por ciento de la flota de Palma sea eléctrica y 100 por ciento verde, y que en 2030 todos los autobuses sean de cero emisiones.

El nuevo Centro de Operaciones ECO-EMT, ubicado en un solar municipal de 29.325 metros cuadrados, permitirá a la EMT posicionarse como un referente en infraestructuras sostenibles.

Además, el presupuesto contempla la entrada en vigor del nuevo contrato de explotación publicitaria de marquesinas, que aportará 1,3 millones en 2026 y más de 10 millones en los próximos cinco años, así como una modernización integral del taller y del equipamiento de la EMT.

Estas mejoras permitirán adaptar las instalaciones a la nueva flota eléctrica y a vehículos de GNC (Gas Natural) o hidrógeno, mediante la instalación de herramientas y sistemas específicos.

También se instalarán placas solares y un compresor de hidrógeno, y, debido al aumento del personal técnico, se construirá un segundo piso en las oficinas del centro logístico.

En cuanto a recursos humanos, la EMT destinará 58,4 millones de euros a personal, lo que representa un incremento de más de seis millones respecto a 2025. Este aumento responde principalmente al refuerzo de la plantilla para cubrir 141 vacantes y al incremento del número de conductores de 787 a 841, con el fin de atender la creciente demanda y ampliar los servicios.

Con estas incorporaciones, la plantilla alcanzará los 985 trabajadores, entre conductores, personal de taller, técnicos, y administrativos.

En palabras del regidor, "todo este esfuerzo de inversión y modernización refleja el compromiso de la EMT y del Ayuntamiento de Palma con el transporte público y con la transición hacia una movilidad más sostenible y más verde, en un momento en que el número de usuarios ha aumentado un 55 por ciento".

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Palma han señalado que los presupuestos de 2026 se han elaborado, a diferencia de ejercicios anteriores, contemplando un escenario de continuidad de la gratuidad del transporte público, financiada por el Gobierno de España, con una asignación estimada de 26 millones de euros para Palma, con el objetivo de poder planificar con antelación.

Esta previsión parte de un escenario en el que el Gobierno central mantenga su compromiso de subvencionar íntegramente la bonificación, siguiendo los precedentes de años anteriores, y en coherencia con el Decreto 1/2025, que regula esta medida.

El consistorio palmesano ha recordado que, durante los dos últimos años, las subvenciones destinadas a mantener la gratuidad del transporte público se han decretado a última hora, lo que ha generado incertidumbre en la planificación presupuestaria.

En este sentido, el teniente de alcalde ha lamentado que durante este 2025 "la EMT no ha recibido todavía ninguna aportación correspondiente a esta bonificación, a pesar de lo establecido por la normativa y de los anuncios de anticipos realizados por el Gobierno central".

Asimismo, ha subrayado que el Ejecutivo aún no ha aclarado cómo ni cuándo se materializará el pago de los 63 millones de euros que anunció para Baleares durante los dos próximos años, más allá de una referencia genérica publicada en su página web.

Deudero ha señalado que "el Gobierno en ningún momento ha financiado el 100 por ciento de la gratuidad del transporte público" y ha apuntado que "el esfuerzo real para sostener esta medida recae sobre el Ayuntamiento de Palma y la Comunidad Autónoma, que son quienes asumen directamente la carga económica del servicio".

Por último, el regidor ha querido destacar que en 2026 ya entrará en pleno funcionamiento la tarjeta única, que permitirá ofrecer un mejor servicio a los usuarios, que podrán utilizar todo el transporte público de Mallorca con una sola tarjeta, "un hecho histórico para la EMT de Palma", ya que, "desde su creación hace casi 20 años estaba previsto pero no se había llevado a cabo".