La EMT inspecciona las primeras unidades de los nuevos autobuses eléctricos para Palma

Una delegación de la EMT ha inspeccionado este martes en Santiago de Compostela los primeros autobuses eléctricos de 12 metros de la nueva flota de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la EMT ha inspeccionado este martes en Santiago de Compostela los primeros autobuses eléctricos de 12 metros de la nueva flota de Palma, por un precio de 573.000 euros cada uno.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, estos vehículos corresponden a las primeras unidades del segundo lote del Acuerdo Marco, adjudicado a la empresa BYD Motores Iberia, que contempla la incorporación de un total de 23 autobuses eléctricos.

Esta actuación se enmarca en el plan de electrificación de la flota impulsado por la EMT mediante un Acuerdo Marco que prevé la incorporación de hasta 113 autobuses urbanos eléctricos, con un presupuesto máximo de 98,25 millones de euros.

En conjunto, las operaciones ya en marcha incluyen un primer lote en el que se adquirieron 34 autobuses eléctricos articulados de 18 metros, adjudicados a la empresa Daimler Buses España por un importe unitario de 799.800 euros.

El lote actual corresponde al segundo contrato de 23 autobuses eléctricos de 12 metros adjudicados a BYD Motores Iberia, entre los que se encuentran los vehículos visitados. Por último, habrá una tercera compra de 11 autobuses articulados de 18 metros, adjudicados a Irizar e-mobility por un precio unitario de 799.900 euros.

Esta actuación se enmarca en el plan de electrificación de la flota impulsado por la EMT mediante un Acuerdo Marco que prevé la incorporación de hasta 113 autobuses urbanos eléctricos, con un presupuesto máximo de 98,25 millones de euros.

Por el momento, representan una inversión total de 59,6 millones de euros, lo que supone aproximadamente el 60 por ciento del presupuesto global del Acuerdo Marco.

Actualmente, la EMT cuenta con 68 vehículos en proceso de incorporación a la flota, financiados a través del Plan de Inversiones para la Transición Energética de Baleares (Piteib), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - NextGenerationEU, además de aportaciones del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), del Ayuntamiento de Palma y de fondos propios de la empresa correspondientes al ejercicio 2026.

La delegación de la EMT que ha inspeccionado los autobuses estaba encabezada por el regidor de Movilidad del Ayuntamiento, Toni Deudero, junto a técnicos de la empresa pública.

Deudero ha destacado que en el primer año de vigencia del Acuerdo Marco se ha renovado el 30 por ciento de la flota, lo que va a permitir "un servicio más moderno, sostenible y con mejores prestaciones para la ciudadanía".