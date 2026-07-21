La EMT de Palma incorpora 19 nuevos conductores ante la llegada de los nuevos autobuses eléctricos - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma ha incorporado 19 nuevos conductores con el objetivo de reforzar su servicio ante la llegada de los nuevos autobuses eléctricos.

Los nuevos trabajadores, 16 hombres y tres mujeres, han sido seleccionados en los dos procesos convocados recientemente para reforzar la plantilla.

Todos ellos finalizaron su periodo de formación durante la semana pasada y ya se han incorporado al servicio, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Estas incorporaciones se enmarcan, por un lado, en la convocatoria mediante concurso-oposición de hasta 150 plazas de conductor o conductora, incluidas en la oferta pública de empleo, los presupuestos y las tasas de reposición aprobadas.

De estas 150 plazas, 80 tendrán carácter fijo anual a tiempo completo, mientras que 70 serán plazas fijas discontinuas a tiempo completo, con un mínimo de nueve meses de actividad y llamamientos cíclicos entre los meses de febrero y noviembre.