Enaire gestiona en el centro de control de Palma más de 312.000 vuelos hasta septiembre, un 2,5% más que en 2024

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Enaire ha gestionado en el centro de control de Palma un total de 312.090 vuelos entre enero y septiembre, lo que supone un 2,5% más que en los mismos meses de 2024.

Según los datos publicados por Enaire este jueves, del total de vuelos gestionados en los primeros nueve meses del año, 219.634 eran internacionales (3,9% más que en 2024); 91.924, nacionales (-0,7%); y 532, sobrevuelos (-3,4%).

En septiembre, el gestor de navegación aérea ha gestionado en el centro de control de Palma 44.507 vuelos, un 1,1% más que en el mismo mes del año pasado.

Los vuelos internacionales fueron 33.227 (+1,5%), mientras que los sobrevuelos (58) bajaron un 6,5% y los nacionales (11.222) subieron un 0,3%.

En toda España Enaire ha gestionado más de 1,8 millones de vuelos en los tres primeros trimestres de 2025, un 4,8% que en el mismo periodo del año 2024.

El incremento del tráfico acumulado en España supera en 1,1 puntos porcentuales la media europea (3,7%) sobre 2024 y en 13,8 puntos porcentuales sobre 2019, antes de la pandemia de Covid.