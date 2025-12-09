Endavant critica que el alcalde de Ses Salines dedicara menos de medio minuto a explicar los presupuestos de 2026

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Endavant ha censurado que el alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, haya dedicado 26 segundos del último pleno a detallar los presupuestos de 2026, que han calificado de "improvisados, continuistas y elaborados sin ningún tipo de consenso".

La agrupación que integra a PSIB, MÉS per Ses Salines e Independents ha censurado que ningún regidor del equipo de gobierno haya explicado "qué piensa hacer con el dinero de su área", a pesar de la petición explícita de Endavant.

En una nota de prensa, la coalición ha subrayado que el alcalde "no ha sabido responder con exactitud" a diversas preguntas formuladas por la oposición en lo referente a los presupuestos, hecho que, según Endavant, "demuestra una falta de preparación absoluta y de control sobre las cuentas" que presenta el Ayuntamiento.

Desde Endavant han recalcado que, igual que cada año, los presupuestos se han entregado "en el mismo momento de la convocatoria" del pleno, hecho que "imposibilita cualquier tiempo de negociación".

"El consenso no consiste en comunicar una decisión ya tomada, sino a construirla juntos. Si hubiera voluntad real, se pediría opinión mucho antes, cuando toca", ha remarcado durante el pleno el portavoz de Endavant, Bernat Roig.

El grupo ha lamentado que los miembros del gobierno actúen cómo si las partidas "hubieran aparecido por arte de magia", y reiteran que la "falta de explicaciones" por parte de los regidores es "la prueba que algunos no entienden las cuentas que teóricamente gestionan".

Endavant ha señalado que cada año se producen "tantas modificaciones de crédito" durante ejercicio que el presupuesto inicial "no sirve de guía de nada".

La revisión actual del estado de ejecución de 2025 muestra que más de 25 partidas están negativo --sin contar el capítulo 1--, como por ejemplo Fiestas, Artinsal o Atenciones Protocolarias o que unas 30 partidas han quedado "intactas", entre ellas las actividades de Juventud, mantenimiento del paseo o eliminación de barreras arquitectónicas.

Por otro lado, han considerado como "grave" el hecho de que el resultado de ingresos del año en curso es "negativo", es decir, que los ingresos han sido "mucho menores de los previstos" y se ha cogido dinero del remanente de tesorería, al menguarlo "un año más".

Para Endavant, todo esto es "la demostración más clara" de que "no hay planificación, no hay gestión y no hay proyecto de municipio". Así, en el pleno el grupo ha presentado varias cuestiones que han quedado "sin respuesta clara" por parte del gobierno.

Entre ellas está la previsión de perder 90.000 euros con el convenio de Ecoembes y Ecovidrio, la reducción a la mitad del contrato de desinsectación, a pesar de las "plagas de mosquitos que se sufren año tras año", el recorte de 215.000 euros en la subvención a las 'escoletes' infantiles, el incremento de 10.000 euros a Artinsal, que suma 50.000 euro para un acontecimiento de pocas horas que "cada año acaba en negativo".

Por otra parte, han destacado el aumento de 60.000 euros a Fiestas, lo que contradice los discursos del pasado de miembros del actual gobierno, con partidas que ya suman un total de 310.000 euros, o el incremento de las Atenciones Protocolarias.

Endavant ha justificado su voto en contra de los presupuestos finalmente aprobados porque "no responden a ningún proyecto de futuro para Ses Salines". "No planifican, no priorizan y no buscan consenso. Presentan un documento porque no les queda más remedio por ley pero después hacen lo contrario de lo que anuncian. Esto no es gobernar, esto es ir improvisando", han alegado.