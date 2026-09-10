Endesa abre el plazo para inscribirse en un curso para formar sobre energía a estudiantes de Primaria

Estudiantes participan en el programa Endesa Educa Digital. - ENDESA

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Endesa ha lanzado una nueva edición de Endesa Educa Digital, una plataforma en línea y gratuita con la que busca acercar el mundo de la energía y su uso responsable al alumnado de 3º y 4º de Primaria de los centros educativos de Baleares.

La empresa energética ha explicado que la formación se hará de manera "práctica, fácil y divertida", al combinar recursos digitales con actividades y experiencias para desarrollar en el aula mientras aprenden.

En una nota de prensa, Endesa ha indicado que la plataforma tiene la misión de difundir los conocimientos sobre el mundo energético entre los más jóvenes y se enmarca en el propósito de su fundación para contribuir a una transición energética "justa y sostenible", al acercar la energía a las nuevas generaciones y fomentar una mayor conciencia sobre su uso responsable y eficiente.

En Baleares, el programa ha consolidado su presencia en los centros educativos durante los últimos años. Desde su puesta en marcha el 2019, Endesa Educa Digital ha llegado a casi 3.400 alumnos de 54 centros educativos, con la implicación de 61 docentes que han incorporado los contenidos y las actividades del programa a sus aulas.

Para hacerlo, el programa entregará un kit de experimentación a los primeros 1.500 docentes de España que se inscriban, que incluye materiales como turbinas, baterías y piezas de cartón acuñadas, entre otros, que podrán montar en clase y que permitirán al alumnado completar en el aula las dos misiones.

Una de ellas está centrada en las energías renovables y otra en la movilidad sostenible. Además, la iniciativa promueve el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades de comunicación, pensamiento crítico y competencias cívicas.

Todos los centros educativos inscritos tendrán la oportunidad de participar en un concurso, con un premio de 2.000 euros y se destinará a la mejora de la equipación o de la infraestructura eléctrica del centro educativo. Asimismo, el alumnado participante del centro ganador disfrutará de una experiencia educativa en el aula, guiada por un experto, que se llevará a cabo antes de finalizar el curso académico.

Desde la puesta en marcha de Endesa Educa Digital el 2019, más de 157.200 alumnos de 2.300 centros educativos de España ya han mejorado sus conocimientos energéticos y más de 2.700 docentes les han acompañado durante este proceso.

Esta plataforma forma parte del proyecto educativo Endesa Educa, con el que la fundación hace más de 25 años que enseña sobre el mundo de la energía y fomenta el ahorro energético a las aulas de todo España.

El proyecto cuenta, además, con diferentes iniciativas educativas, como los Premios Endesa Educa --en colaboración con la Fundación Europea Sociedad y Educación--, que reconocen el compromiso del alumnado y de los centros educativos de todo España con la transición energética y el desarrollo de soluciones sostenibles.

Asimismo, el programa pone a disposición en su web una amplia variedad de recursos didácticos gratuitos para que el aprendizaje pueda continuar tanto en el aula como desde casa. También imparte talleres presenciales en los centros educativos y ofrece a estudiantes y profesorado la posibilidad de visitar las instalaciones de energía renovable de Endesa.