Endesa invertirá en Eivissa 17 millones de euros para ejecutar, entre 2027 y 2030, 77 actuaciones de mejora en la red

EIVISSA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía Endesa ha presentado al Consell d'Eivissa su plan de inversiones en la red de distribución de la isla para 2027-2030 que contempla 17 millones de euros para 77 actuaciones en los cinco municipios.

Según ha informado Endesa en un comunicado, las inversiones, ejecutadas por la filial e-distribución, permitirán intervenir sobre 68 kilómetros de la red aumentando la capacidad, fiabilidad y resiliencia.

Durante la reunión, la compañía ha detallado los principales trabajos previstos orientados a aumentar la capacidad ante la evolución de la demanda, además de para modernizar infraestructuras. El plan responde al compromiso de Endesa de avanzar en el desarrollo de una red más robusta, flexible y preparada.

La mayor parte del proyecto se centrará en actuaciones en la red de media tensión. Al mismo tiempo, Endesa trabaja en la definición de un plan complementario de actuaciones en la red de baja tensión.

La materialización de las actuaciones se llevará a cabo de manera progresiva según se vayan obteniendo las autorizaciones y permisos. La compañía ha destacado la importancia de seguir avanzando con las administraciones para agilizar estos trámites y posibilitar el despliegue de las actuaciones previstas en los plazos establecidos.

En concreto, el plan prevé 22 actuaciones en Eivissa con una inversión de 1,9 millones y la intervención en casi ocho kilómetros de red. En Sant Antoni se contemplan 14 actuaciones con una inversión de más de 3 millones y mejoras en 11,7 kilómetros de red. En Sant Joan habrá cuatro actuaciones por valor de 1,7 millones de euros mejorando 11,1 kilómetros de red.

En Sant Josep se prevén 21 actuaciones con más de 4,8 millones de inversión en cerca de 17 kilómetros de red y en Santa Eulària, habrá 5,4 millones para 16 actuaciones en 20,1 kilómetros de red.

Sobre los apagones de este verano, Endesa ha señalado que las incidencias se han producido en un contexto excepcional, marcado por las altas temperaturas y la elevada exigencia a la que se han visto sometidos elementos de la red.

Endesa ha asegurado seguir trabajando para adaptar las infraestructuras a los nuevos escenarios de demanda y reforzar la fuerza del sistema para mejorar así la capacidad de respuesta ante situaciones de elevada exigencia. También se ha comprometido a seguir modernizando infraestructuras en Eivissa impulsando las inversiones necesarias.