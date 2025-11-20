Endesa realiza un simulacro de emergencia en la Central Térmica de Ciclo Combinado de Son Reus

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha realizado con éxito un simulacro de emergencia en la Central Térmica de Ciclo Combinado de Son Reus, con el objetivo de comprobar la eficacia de los medios técnicos y humanos en situación de emergencia.

Según ha informado la eléctrica en una nota de prensa, este ejercicio táctico forma parte de los planes de prevención y seguridad que la compañía realiza de manera periódica en todas sus instalaciones de generación térmica de Baleares para prevenir incidentes y saber como actuar en caso de emergencia.

El ejercicio ha consistido en un simulacro de lanzamiento desde el exterior de la central de un dron volador con carga incendiaria contra los depósitos de almacenaje de gasoil, que ha proyectado líquido inflamable contra un tanque de combustible y el fondo de la cubeta de contención, quemándolo a continuación.

El impacto del artefacto incendiario ha agujereado la pared del depósito, las llamas han afectado a la pared del tanque y al fondo de la cubeta de contención. Las llamaradas y la nube de humo han sido detectadas por un trabajador de la empresa de mantenimiento integral, que ha dado el aviso inmediatamente.

Los bomberos han llegado a la central y un miembro del Equipo de Apoyo los ha acompañado hasta el lugar de la emergencia, donde el jefe de Intervención les ha informado del estado de la emergencia. Así los bomberos se han hecho cargo de la situación y se ha informado al jefe de Emergencias de que los bomberos ya están en la zona del accidente.

Con estas prácticas no solo se subraya el hecho de disponer de medios y personal cualificado, sino que es imprescindible contar con una buena planificación de los trabajos y del sistema de evacuación en casos de emergencia.

Endesa ha remarcado que estos protocolos de actuación ponen en valor el compromiso de la compañía para promover la sensibilización y la concienciación en materia de prevención de riesgos laborales para minimizar al máximo los efectos sobre la seguridad y la salud de las personas, tanto de la plantilla de la compañía, como de empresas colaboradoras.