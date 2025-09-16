'Endinsa't en les teves emocions', nuevo programa de salud mental juvenil, arranca con testimonio de Virginia Torrecilla

'Endinsa't En Les Teves Emocions', Nuevo Programa De Salud Mental Juvenil Del Consell, Arranca Con Testimonio De Virginia Torrecilla - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Endisa't en les teves emocions', el nuevo programa de salud mental juvenil del Consell, arranca el próximo 23 de septiembre, con el testimonio inspirador de la futbolista Virginia Torrecilla.

En una nota de prensa, el Consell ha informado que pone en marcha 'Endinsa't en les teves emocions', un programa de salud mental juvenil que se estrenará el próximo 23 de septiembre con una ponencia de la futbolista internacional mallorquina Virginia Torrecilla.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, acompañado de la directora insular de Juventud, Carmen Ripoll, y de la propia Virginia Torrecilla, ha presentado este martes este nuevo ciclo formativo que tiene como objetivo impulsar el bienestar emocional de la juventud y abrir un espacio de reflexión y debate sobre salud mental.

La idea es crear un foro abierto y participativo, donde tanto los ponentes como los asistentes sientan que es un espacio seguro para entender, compartir y reflexionar sobre la salud mental.

Se trata de un lugar donde los jóvenes, las familias y los profesionales pueden expresarse, escuchar experiencias reales y acceder a herramientas útiles para afrontar los retos emocionales del día a día.

El presidente del Consell ha destacado la importancia de "poner a la juventud en el centro de las políticas de la institución insular y buscar mecanismos para mejorar su salud emocional". "La salud mental es un problema al que tenemos que hacer frente, porque los datos nos interpelan", ha afirmado Galmés, recordando que "según el barómetro de Juventud, Salud y Bienestar de 2023, seis de cada diez jóvenes reconocen haber experimentado algún problema de salud mental en el último año".

Por su parte, la jugadora ha asegurado que "desafortunadamente, los problemas de salud mental afectan a muchas personas, a muchas familias, aunque no se piense". Por este motivo, ha considerado que "se tiene que trabajar mucho en este aspecto". "Y qué mejor que hacerlo aquí, en casa, con los nuestros", ha añadido. "Poder ayudar de la mejor manera posible para que, el día de mañana, puedan tener esa herramienta para intentar superar los problemas de salud mental".

La primera sesión se estrena el próximo martes, día 23 de septiembre, a las 18.30 horas, en el Conservatorio de Palma, con la jugadora, que compartirá su historia de superación personal después de haber tenido que afrontar un cáncer cerebral lejos de casa y de su familia. Un testimonio único e inspirador que recuerda que la salud mental es tan importante como la física y que quiere transmitir a los jóvenes un mensaje de esperanza, coraje y resiliencia.

Este nuevo ciclo da continuidad al programa iniciado el año pasado, dirigido sobre todo a padres, madres, tutores y profesionales que acompañan a los jóvenes en su día a día. Ahora, sin embargo, da un paso más y se abre directamente a los jóvenes, convirtiéndolos en protagonistas y ofreciéndoles recursos prácticos para afrontar los principales retos de salud mental.

El ciclo constará de nueve conferencias mensuales en el Colegio Oficial de Médicos de Baleares (Comib) a las 18.30 horas con especialistas y testimonios que abordarán los principales retos de salud mental en la juventud, como la imagen corporal, las tecnopatías o la presión académica.

PROGRAMACIÓN

De este modo, tras la ponencia de la futbolista Virginia Torrecilla en el Conservatorio de Palma, la próximas conferencias mensuales, a las 18.30 horas, en el Comib, serán la del día 15 octubre, para abordar la cuestión de la Salud mental y los trastornos más comunes; la del día 19 noviembre, sobre Identidad y autoestima; y la del día 16 diciembre, sobre Relaciones y habilidades sociales.

Además, se celebrarán conferencias en el Comib el 14 enero, sobre Gestión emocional y autorregulación; el 18 febrero, acerca de Tecnopatías; el 18 marzo, sobre la Presión académica y deportiva; el 15 abril, sobre Imagen corporal y, por último, el 17 junio, acerca de Consumo de sustancias, adicciones y conductas autolesivas.