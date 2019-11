Ensenyat dice que algunos proyectos financiados por el ITS "no tienen otra alternativa" de ser costeados

Actualizado 18/11/2019 15:12:02 CET

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament balear, Miquel Ensenyat. - MÉS PER MALLORCA

PALMA DE MALLORCA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, ha defendido este lunes el Proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad para el año 2020, que se debate este martes en el Parlament, y ha dicho que algunos proyectos financiados por parte del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) --ante las críticas formuladas por algunos partidos-- "no tienen otra alternativa" de ser costeados.

"Algunos incluso hablan de la perversión del Impuesto del Turismo Sostenible", ha criticado el líder de MÉS Per Mallorca en rueda de prensa en el Parlament balear. "Si Mariano Rajoy no hubiese dejado de pagar las inversiones estatutarias que marca el Estatut y que se tenían que realizar cada año hasta la aprobación del Reib, ahora determinados proyectos que discutimos cómo se deben pagar, ya estarían hechos. Lecciones del PP ni una", ha escrito horas más tarde en su cuenta oficial de Twitter.

Ensenyat ha explicado que su partido no votará a favor de ninguna enmienda en contra de los presupuestos de la Comunidad, aunque seguirá reivindicando una "mejor financiación" para Baleares desde el Estado y la construcción de infraestructuras ferroviarias para que éstas lleguen a "Artà, Felanitx o Alcúdia".

LA 'LEY MONTORO', SEGÚN MÉS PER MALLORCA

Además, desde MÉS han mostrado su intención de "luchar contra los efectos" de la llamada 'ley Montoro' y pedir que esta política "cambie" en los ayuntamientos "que tengan las cuentas saneadas".

Ensenyat ha contado que por ejemplo, fruto de la aplicación de la ley, el Ayuntamiento de Alcúdia "no puede disponer de 60 millones que tiene en el banco". "Hablamos de 800 millones en Baleares", ha criticado Ensenyat.

El líder de MÉS per Mallorca ha sacado a la luz este tema con motivo del 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos, cuya cita pasó "sin pena ni gloria", según él, puesto que la actualidad informativa "se la comió", y asimismo, ha celebrado los acontecimientos previstos para conmemorar el aniversario desde las instituciones.