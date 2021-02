Entidades plantean un modelo urbanístico similar al de la calle Arxiduc Lluís Salvador para el eje cívico de Pere Garau

PALMA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las entidades Flipau amb Pere Garau, ARCA y Ass Comerciants Mercat Pere Garau han planteado un modelo urbanístico como el de la calle Arxiduc Lluís Salvador para el eje cívico de Pere Garau, dado que "el presupuesto del que se dispone para Nuredduna se debe destinar a crear espacios eficaces y equilibrados para el conjunto del barrio".

Según estas entidades, que han lanzado la campaña 'Pere Garau, molt més que Nuredduna', las tres calles que componen el cívico de Pere Garau tienen similares dimensiones a Arxiduc desde plaza del Obelisco, una zona remodelada en 2010.

Estas asociaciones han considerado que la intervención en Arxiduc Lluís Salvador "fue acertada" y que esta "es una calle en la que vivir y pasear y que cumple unos criterios de calidad y equilibrio".

Así, han explicado que la propuesta alternativa a la del Ayuntamiento de Palma "resuelve de manera más eficaz" el tránsito ciclista apoyándose en la nueva normativa de la Dirección General de Tráfico de 2021 que evita el carril bici sobre la acera por medio de la Zona 30 y el adelantamiento a 20 km/h.

Las entidades han apuntado que "Pere Garau no puede invertir 3 millones de euros en un fragmento de solo 290 metros", puesto que "supondría un desequilibrio grave en el barrio y generaría problemas importantes en las partes menos favorecidas económicamente". "No olvidemos que Nuredduna es el espacio de Pere Garau con mayor renta per cápita", han añadido.

De acuerdo con las tres entidades, el presupuesto que se invirtió en la renovación en la calle Arxiduc Lluís Salvador fue aproximadamente el mismo que el que ahora se dispone para Nuredduna, por lo que han invitado a Cort "a fijarse en las mejores prácticas de la ciudad y que han dado buen resultado cómo es el caso de Arxiduc".

"Ahora que se disponen de 3 millones para el eje cívico de Pere Garau, hagamos un eje cívico completo desde Avenidas hasta Miquel Dolç, con un nivel digno urbanístico del que podamos sentir orgullo, que mantenga el transporte público en su recorrido actual y por el que pasear sea agradable y seguro", han concluido.