Entregan a las ollerías de Marratxí los distintivos de Emblemàtics Balears

PALMA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, han entregado las placas de Emblemàtics Balears a siete ollerías de la localidad, reconociendo su importancia económica, histórica y cultural.

El conseller ha realizado un recorrido a pie por las calles de Marratxí, acercándose a los siete establecimientos distinguidos. El recorrido ha pasado por las ollerías tradicionales Terra Cuita, Sa Roca Llisa 26, Can Bernadí, Cas Canonge, Can Vent, Madó Bet des Siurells y Can Bernadí Nou, que han recibido el distintivo de Emblemàtics.

Llompart ha destacado la relevancia de este reconocimiento porque las ollerías "son un nexo de unión en un municipio muy disperso". El conseller, por su parte, ha subrayado la importancia del proyecto Emblemàtics Balears para la pequeña empresa tradicional.

La cerámica se considera en Marratxí uno de los productos artesanales más importantes por su tradición y calidad. Desde finales del siglo XVII empieza la tradición de las ollas en el núcleo de Pòrtol, que vive el periodo de máxima expansión durante los siglos XIX y XX. Con la arcilla blanca, extraída del Pou del Coll, y la tierra roja, de las Coves de Can Guidet, se fabricaban todos los utensilios para cocinar y conservar los alimentos.

Actualmente, hay 30 municipios en Baleares con un total de 346 comercios catalogados.