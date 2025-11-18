Envían a prisión al patrón de una patera que llegó a Cabrera el pasado 11 de noviembre. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre, para quien ya se ha ordenado el ingreso en prisión, como presunto autor de un delito de favorecimiento a la inmigración irregular, por patronear una embarcación desde las costas de Argelia a la costa mallorquina y que supuestamente integraría una presunta red organizada que facilita la inmigración irregular.

El pasado 11 de noviembre fue rescatada una patera en la costa de Baleares, concretamente en las proximidades de la isla de Cabrera con 18 migrantes de diversas nacionalidades, siendo originarios de Camerún, Mali, Chad y Sudan del Sur, según ha recordado la Jefatura en nota de prensa.

Los agentes del Grupo 1 de UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, tras proceder con las investigaciones oportunas lograron identificar al patrón de dicha embarcación, un joven de origen sudanés, que fue detenido como presunto autor de un delito de favorecimiento a la inmigración irregular.

Los agentes comprobaron que la embarcación, tipo patera, se encontraba muy sobrepasada de peso por el exceso de personas que iban a bordo. Además, no llevaban chaleco salvavidas y carecían de los más elementales medios de seguridad para la travesía. Un gran número de pasajeros no sabían nadar.

La travesía se realizó en una embarcación precaria y en malas condiciones, con un único motor, con pocos bidones de gasolina, sin elementos de seguridad ni chalecos. Los tripulantes apenas contaban con provisiones y agua, lo que aumentó significativamente el riesgo.

Finalmente fueron avistados y rescatados al suroeste de la isla de Cabrera.

Una vez puesto a disposición judicial, en vista de los medios de prueba recabados y aportadas por los investigadores, tras su pase a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión provisional del patrón.