La equiparación del plus de insularidad de Baleares con Canarias supondrá aumentos de entre 96 y 345 euros mensuales

PALMA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El acuerdo, no definitivo, para actualizar y equiparar con Canarias el complemento de indemnización por residencia que perciben los funcionarios de la Administración General del Estado en Baleares supondrá aumentos de entre 96 y 345 euros mensuales.

Así lo ha expuesto UGT en una rueda de prensa este jueves, en la que el secretario general de Servicios Públicos del sindicato, Miguel Ángel Romero, ha celebrado el posible acuerdo. "Es un orgullo que podamos afrontar esta cuestión histórica", ha subrayado.

Cabe recordar que esta cuestión viene recogida en el documento que el Ministerio de Función Pública ofreció este miércoles a CCOO, UGT y CSIF para incrementar en un 10 por ciento el salario de los empleados públicos en el periodo 2025-2028.

En el caso de Baleares, según UGT, la actualización del plus de insularidad afectaría de forma directa a unas 10.500 plazas de funcionarios, aunque en realidad serían 7.500 trabajadores de la AGE, administración de justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, debido a la falta de cobertura de plazas.

Esta actualización del complemento por residencia supondrá que los funcionarios destinados en Mallorca pasen de una horquilla de entre 47 y 110 euros mensuales a percibir, independientemente de su categoría, 206 euros cada mes, lo que representa subidas de entre 96 y 159 euros.

En el resto de las islas del archipiélago pasarán de entre 65 y 122 euros mensuales a percibir 410 euros, es decir, percibirán aumentos de entre 288 y 345 euros al mes.

Aunque el acuerdo no sea definitivo, para Romero, es "importante" que un acuerdo estatal haga referencia expresa a Baleares y que se aborde esta cuestión. "Pasar del no, no y no durante 20 años a un sí es un hecho histórico", ha destacado.

El secretario general se ha mostrado "prudente" porque el acuerdo no es firme, y ha afirmado que en caso de que se suscriba, se suspenderá la huelga convocada para diciembre junto a otros cuatro sindicatos para reclamar precisamente la actualización del plus de insularidad.