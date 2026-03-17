Errol Flynn en Mallorca, la imagen de la próxima edición del Atlàntida Mallorca Film Fest: consulta las fechas

Errol Flynn protagoniza la imagen de la 16 edición del Atlàntida Mallorca Film Fest. - ATLÀNTIDA MALLORCA FILM FEST

PALMA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Atlàntida Mallorca Film Fest ha presentado la imagen oficial de su decimosexta edición, una propuesta visual que conecta cine y territorio a partir de una fotografía histórica del actor Errol Flynn navegando frente a la costa de Mallorca.

La imagen procede del archivo de la Fundación Casa Planas y sirve como punto de partida para una identidad gráfica que recupera el imaginario cinematográfico y festivo del Mediterráneo.

Inspirada en la estética de la filmografía de aventuras de los años 50 y 60, la nueva imagen presenta al festival y a las Islas como un territorio fascinante, un escenario de libertad, aventura y celebración donde el cine se mezcla con la vida.

La fotografía elegida captura uno de los momentos de la intensa relación que el mítico actor de 'The Adventures of Robin Hood' mantuvo con la isla ya que durante casi una década, Errol Flyn y su círculo convirtieron el puerto de Palma en escenario de fiestas, encuentros y noches legendarias que alimentaron el mito cosmopolita de Mallorca en pleno auge turístico.

"La identidad visual de nuestra 16 edición recupera esa energía para construir un relato contemporáneo: un verano, una fiesta memorable y el escenario donde brillan las estrellas de cine", ha explicado el director del festival, Jaume Ripoll.

Por su parte, Marina Planas ha celebrado que la colaboración de Casa Planas con Atlàntida Mallorca Film Fest "conecte patrimonio visual, cultura cinematográfica y memoria colectiva del Mediterráneo".

Las fotografías utilizadas proceden del archivo histórico custodiado por la Fundación Casa Planas, institución cultural de referencia cuyo fondo documental, con más de tres millones de imágenes, documenta el desarrollo cultural y social del archipiélago desde finales del siglo XIX y constituye uno de los grandes archivos visuales de la región.

Tras el éxito histórico de la última edición, que reunió a 45.000 espectadores en Mallorca y alcanzó 1,5 millones de visionados en Filmin, el festival espera replicar el impacto cultural en este 2026.

La 16 edición se celebrará del 24 de julio al 2 de agosto en Mallorca, con proyecciones, conciertos, conferencias, encuentros profesionales y actividades abiertas a la ciudadanía, y del 24 de julio al 24 de agosto online en Filmin, ampliando el alcance del festival a espectadores de toda España.