Escarrer prevé dejar la presidencia de Exceltur a principios de 2026

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Excelur, Gabriel Escarrer, prevé dejar el liderazgo de la alianza turística a principios del año que viene después de unos seis años en el cargo.

Lo ha confirmado este martes a preguntas de los periodistas durante el acto de adhesión de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) a la iniciativa 'Turismo que suma'.

Escarrer, también consejero delegado de Meliá Hotels International, ha confiado en su salida de Exceltur "no va a ser nada traumática".

"Al revés. Hay muchos candidatos con gran talante y conocimiento que seguro que lo harán igual de bien que yo o mejor", ha apuntado.

En cualquier caso, ha insistido en su intención de que el relevo al frente de Exceltur se haga de la forma más satisfactoria y "suave" posible.

Escarrer lleva desde 2019 al frente de la alianza turística. Pese a que los mandatos son de dos años --aunque prorrogables--, él suma ya unos seis años al frente debido a que durante la pandemia se decidió, por las circunstancias extraordinarias, alargar su presidencia.