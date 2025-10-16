La Escola de Margers y participantes de un taller internacional restauran el camino de sa Vinyeta en Deià

El Consell de Mallorca destina 7.000 euros a esta actuación a través de los fondos para municipios de la Serra de Tramuntana

PALMA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Escola de Margers del Consell de Mallorca y profesionales extranjeros de un taller internacional llevan a cabo la restauración del camino de sa Vinyeta, en Deià.

Se trata de una actuación financiada con la línea de ayudas del Consell de Mallorca para la preservación del paisaje cultural de la Serra de Tramuntana, según ha señalado la institución insular.

El asesoramiento y la supervisión de esta reconstrucción lo lleva a cabo, estos días, un equipo de profesionales formados en la Escola de Margers. Además, también participan profesionales extranjeros como parte de la formación práctica que reciben desde el 9 de octubre.

Se trata del taller internacional 'Dry Stone Walling - Mallorca Japan International Workshop', organizado por el Gremi de Margers de Mallorca, en colaboración con el Ayuntamiento de Deià y la asociación The Stone Foundation, con el objetivo de intercambiar conocimientos entre culturas con tradición en la construcción en piedra en seco. En el taller participan cinco japoneses, siete norteamericanos, un búlgaro y tres catalanes.

Precisamente, el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster; el director insular de la Serra de Tramuntana, Toni Solivellas; el alcalde de Deià, Joan Ripoll, junto con el presidente del Gremi de Margers, Lluc Mir, han visitado este jueves las obras del camino.

Fuster ha destacado que la línea de subvenciones a los ayuntamientos "es clave para garantizar la conservación de los elementos patrimoniales de titularidad municipal que hacen de la Serra de Tramuntana un lugar excepcional".

La institución insular, a través del Consorcio de la Serra de Tramuntana, ha destinado este año 550.000 euros a los municipios de la Serra mediante esta línea de subvenciones, lo que supone un incremento del 33 por ciento respecto al año anterior.

En el caso de Deià, la subvención concedida para este proyecto ha sido de 7.000 euros que se han sumado a la aportación municipal para hacer posible la recuperación del camino. Además, el Consistorio ya ha presentado una nueva solicitud a la convocatoria de 2025, que le permitiría financiar el tercer tramo de la actuación.

Desde el Consell han apuntado que la convocatoria destinada a los ayuntamientos se suma a las ya presentadas este año por el Consorcio Serra de Tramuntana.

De este modo, la inversión total para mantener el paisaje cultural declarado Patrimonio Mundial será de 3,47 millones de euros, repartidos en cuatro convocatorias.