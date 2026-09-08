EspaiSalut permitirá pedir citas para revisiones pediátricas y hacer gestiones en representación de otro paciente

Pantalla de EspaiSalut para la realización de trámites. - CONSELLERIA DE SALUD

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portal y la aplicación de acceso digital a toda la información y las gestiones sanitarias EspaiSalut incorporará distintas novedades, entre las que se encuentra el acceso autorizado en representación de otro paciente o la posibilidad de pedir cita para las revisiones pediátricas de seguimiento.

Estas nuevas herramientas a disposición de los ciudadanos se enmarcan en la continua evolución de la plataforma digital, que, desde que se puso en marcha el pasado mes de marzo, ha ido incorporado progresivamente nuevas funcionalidades.

En un comunicado, la Conselleria de Salud ha indicado que el objetivo es acercar los servicios sanitarios a la población, facilitar las gestiones y mejorar la experiencia de los usuarios.

Una de las principales novedades es el acceso autorizado que habilita a un usuario para llevar a cabo actuaciones en representación de otro --un menor de edad o una persona dependiente, entre otros--. Esta habilitación permite, entre otros, acceder a la historia clínica, gestionar las citas médicas o acceder a los servicios telemáticos en representación del paciente.

Otra de las mejoras implementadas es la posibilidad de pedir cita para las revisiones pediátricas de seguimiento infantil del Programa de Salud Infantoadolescente. Este programa establece 12 revisiones de seguimiento desde el nacimiento hasta los 14 años.

En el proceso de citación se han introducido mejoras significativas, como que los usuarios podrán seleccionar directamente al profesional sanitario que requieren --médico, enfermero o pediatra-- y, entre las opciones disponibles, se añaden ahora la matrona y el trabajador social.

Se prevé, a medio plazo, que se amplíe progresivamente esta oferta con la incorporación del odontólogo y el farmacéutico de atención primaria, este último será para apoyar cuestiones relacionadas con el uso y el seguimiento de la medicación. Los usuarios pueden gestionar citas para extracciones, analíticas y para la entrega de muestras, para contribuir a una gestión "más ágil y directa" de los servicios sanitarios.

Dos novedades orientadas a facilitar las gestiones de la ciudadanía con el Servicio de Salud son la posibilidad de descargar los justificantes de asistencia en atención primaria y hospitalaria --que evitan desplazamientos innecesarios-- y el acceso a la versión digital de la tarjeta sanitaria. Esto permite enseñar el código QR asociado a la tarjeta sanitaria física desde el teléfono móvil, para facilitar el uso y el acceso a los servicios sanitarios.

Hay que tener en cuenta que, actualmente, para pedir cita o consultar la aportación farmacéutica, EspaiSalut solo solicita el código de identificación personal (CIP autonómico) y la fecha de nacimiento, datos que se introducen una primera vez y quedan registrados en el sistema. En cambio, el resto de trámites requieren mecanismos de identificación seguros, como Cl@ve, que aportan más garantías de confidencialidad, privacidad y protección de los datos personales.

Para facilitar el acceso a los servicios digitales de salud, los centros de salud ofrecen apoyo a los usuarios en el proceso de alta en los sistemas de identificación electrónica. En cualquier caso, EspaiSalut no sustituye la atención presencial ni los trámites que se pueden realizar en los centros sanitarios, sino que ofrece un canal adicional para facilitar el acceso a los servicios de salud. Desde su puesta en marcha, EspaiSalut ha experimentado un crecimiento continuado y ya cuenta con casi 138.000 usuarios únicos.