Esporles finaliza la campaña 'Fugas cero' con la reparación de todas las fugas detectadas en su red de agua

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Esporles ha finalizado la campaña 'Fugas cero' con la reparación de todas las fugas detectadas en la red municipal de agua potable.

En nota de prensa, el Ayuntamiento ha informado que el proyecto, iniciado el pasado mes de mayo y enmarcado en el Plan Municipal de Actuaciones en el Ciclo del Agua aprobado por el Consistorio el 2024, ha permitido identificar y reparar unas 30 fugas efectivas repartidas entre las urbanizaciones y el casco urbano del municipio.

La campaña se ha dividido en dos fases diferenciadas. Una de ellas ha consistido en la detección de fugas, y ha sido llevada a cabo por la empresa especializada VonRoll Hydro (a través de XD Solutions, SL) con la localización y referenciación de fugas a lo largo de los 18 kilómetros de la red de abastecimiento de agua potable de Esporles. Un trabajo realizado entre los meses de mayo y junio de 2025, con un resultado inicial de 48 posibles fugas detectadas.

La otra ha radicado en la reparación de fugas, y ha sido ejecutada por la empresa Gestión de Servicios Urbanos de Baleares S.A, durante julio y ha finalizado el 14 de agosto de 2025.

En concreto, las actuaciones se han llevado a cabo entre el 22 de julio y el 14 de agosto, con un calendario intensivo que ha priorizado las zonas con mayor impacto sobre la red o con riesgo de pérdidas importantes. Se han efectuado reparaciones en las urbanizaciones de las Rotgetes y 'Jardín de Flores' y en el núcleo del pueblo en calles como Joan Riutort, Francina Aina Cirer, Vilanova, Balladors, Mestre Munar o Darrera sa Pared, entre otros.

Según los datos facilitados por la empresa al Ayuntamiento, el 56 por ciento de los escapes detectados correspondían a acometidas, un 19 por ciento a interiores de edificios, y el resto se repartía entre tramos de la red general, hidrantes y elementos diversos.

El Ayuntamiento de Esporles ha explicado que la diferencia entre las 48 sospechas iniciales y las 27 actuaciones de reparación se debe a la verificación 'in situ' que algunas no eran fugas (seis casos); a la determinación que nueve eran en interior de propiedades, por lo que no son responsabilidad del Ayuntamiento y serán notificadas a los propietarios; a que ha habido cuatro casos donde no se ha podido detectar la fuga pese a la sospecha inicial; y, por último, a que dos ya habían sido reparadas previamente por parte de la brigada municipal debido a la urgencia en la reparación.

Los trabajos, centrados principalmente en las zonas de las Rotgetes y el casco urbano de Esporles, han actuado sobre la red general, hidrantes y acometidas particulares. La empresa ejecutora ha trabajado con rapidez y coordinación para minimizar las molestias a los vecinos y garantizar la seguridad en las obras.

El Ayuntamiento trabajará ahora siguiendo las recomendaciones técnicas del informe y la Brigada Municipal para consolidar los resultados y avanzar hacia una red más eficiente.

Entre las recomendaciones, se encuentran implementar un programa periódico específico de detección de fugas cada uno o dos años y seguir con las revisiones anuales puntuales en determinados puntos de las redes --los más problemáticos--; mejorar el seguimiento del rendimiento de la red mediante sectorización e instalación de contadores inteligentes; la sustitución progresiva de los tramos más antiguos o deficientes --esta actuación ya se encuentra prevista, según el Ayuntamiento de Esporles-- y la realización de tareas preventivas de mantenimiento en acometidas e hidrantes.

Desde el Consistorio se ha valorado muy positivamente este trabajo e incorporará estas recomendaciones a las próximas actuaciones del Plan Municipal de Agua y Saneamiento, con el objetivo de reducir las pérdidas de agua, mejorar el servicio y avanzar hacia un municipio más sostenible.

La alcaldesa accidental de Esporles, Maria Roig, ha destacado que "esta intervención no solo reduce las pérdidas de agua, sino que supone un paso hacia una gestión más eficiente y responsable de los recursos públicos. El mantenimiento activo de la red es imprescindible para garantizar un servicio de calidad y sostenible".

Con estas mejoras el Ayuntamiento busca también mejorar la red municipal de agua ante la situación excepcional de falta de agua y en cumplimiento de la Directiva del Marco Europeo del Agua (DMA).