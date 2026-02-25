Estado de la posidonia en aguas de Baleares: bueno o muy bueno en más de la mitad de la red de control. - CAIB

PALMA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las praderas de posidonia en Baleares presentan una gran estabilidad y más de las mitad de las estaciones de la red de control arrojan un estado bueno o muy bueno.

Así se despresnde de los resultados, publicados por el Govern, de la campaña 2025 de la Red de Monitorización de la Posidonia (Red Posidonia), que muestran una situación mayoritariamente estable y de mejora del estado de las praderas de Posidonia oceanica en todo el archipiélago y consolidan la eficacia del seguimiento científico continuado, según ha indicado en nota de prensa la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

Cabe recordar que la Red Posidonia, proyecto del Servicio de Protección de Especies de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, ejecutado por Tragsatec, tiene como objetivo principal determinar el estado de conservación de las praderas y analizar su evolución a largo plazo mediante indicadores científicos homogéneos.

El seguimiento se lleva a cabo con la participación de diversas entidades colaboradoras y de buceadores voluntarios.

El año 2025, se han tomado datos en 34 de las 46 estaciones que constituyen la red, distribuidas por todo el archipiélago. En cada punto se analizaron la densidad de hojas por metro cuadrado, la microcobertura, la cobertura lineal de posidonia viva, la proporción de posidonia muerta, la presencia de algas invasoras y la temperatura del agua mediante registros continuados.

El 56% de los puntos analizados se clasificaron como puntos con un estado 'bueno' o 'muy bueno', el 27% con un estado 'moderado' y el 17% restante con un estado 'deficiente' o 'malo'.

En 2024, este porcentaje de 'deficiente' o 'malo' fue del 21%, mientras que en 2023 fue del 25%, lo que demuestra la tendencia positiva en el estado de las praderas.

Así, los datos revelan que, en conjunto, predomina la estabilidad o el aumento de la microcobertura y la densidad de la posidonia en las estaciones por encima de 25 metros de profundidad, aunque en las estaciones más profundas la densidad disminuyó en el 40% de los casos.

La cobertura lineal, que refleja la cobertura de la posidonia a mayor escala, presentó tendencias negativas en solo un 15% de los puntos de estudio y, en el resto, se mantuvo estable.

En este sentido, el conseller Joan Simonet ha destacado que los datos de 2025 confirman que casi seis de cada diez estaciones presentan un buen o muy buen estado de conservación y que, en la mayoría de los puntos, la posidonia se mantiene estable o mejora a pequeña escala. Además, también disminuye el porcentaje que se encuentra en mal estado.

El conseller ha remarcado que los puntos con tendencias negativas permiten identificar áreas prioritarias de actuación para reforzar en ellas los esfuerzos. "Continuaremos trabajando para consolidar la tendencia de estabilidad y mejora de las praderas en todas las Islas, con un seguimiento científico riguroso para hacer frente a la conservación y protección de uno de los principales activos ambientales de nuestro archipiélago", ha subrayado.

Otro aspecto positivo es que la frecuencia y la diversidad de algas invasoras continúan en descenso. La especie Caulerpa cylindracea, habitual en otros años, solo se detectó en un punto de muestreo. En cuanto a la floración, se localizaron siete inflorescencias de manera puntual, todas en Ibiza durante el mes de octubre.

Por otra parte, los registros de temperatura del agua en las estaciones de junio y julio de 2025 superaron los de 2023 y 2024. No obstante, todavía no se dispone de los datos de agosto, mes en el que pueden producirse las olas de calor marinas más intensas. Esta información se completará durante el próximo año.

SEGUIMIENTO ADICIONAL EN PRADERAS DEGRADADAS

Como en años anteriores, se ha colaborado en el seguimiento de 18 puntos adicionales de praderas especialmente degradadas en el suroeste de Ibiza, evaluadas por el Área Marina del GEN-GOB desde 2019 con una metodología equivalente. Las tendencias temporales en estas estaciones fueron más desfavorables, aunque también predominan las situaciones de estabilidad.

En estos puntos, un 44% se encuentra en un estado 'moderado' y el 56% restante en un estado 'deficiente' o 'malo'. En las estaciones profundas, la densidad máxima disminuyó en el 40% de los casos, mientras que la microcobertura se mantuvo estable o aumentó.

En general, por encima de los 25 metros, la posidonia se mantiene estable o aumenta a pequeña escala, mientras que a mayor escala se mantiene estable con descensos puntuales. Cabe remarcar que este seguimiento en estas zonas en concreto permite disponer de información detallada para orientar las políticas de recuperación y gestión.

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

En 2025 participaron un total de siete clubes y centros de buceo voluntarios, con 78 personas, entre buceadores, patrones de embarcación y organizadores.

También colaboran una veintena de entidades y administraciones, entre ellas, el Observatorio Socioambiental de Menorca; el Área Marina del GEN-GOB (con financiación del Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia e IbizaPreservation); el Servicio de Vigilancia de la Posidonia del Govern; Aquadiving (con financiación del Ayuntamiento de Santa Eulària del Riu); Anfibios (con financiación del Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia); el Servicio de Actuaciones de Conservación, Mejora del Conocimiento del Medio Marino y Protección Ambiental de los Hábitats y Especies Marinas y de los Espacios Marinos Protegidos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Salvem sa Badia de Portmany; el Ayuntamiento de Calvià, y la Reserva Marina del Llevant de Mallorca - Cala Rajada (gestionada por la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Dirección General de Pesca del Govern).