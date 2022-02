Estaràs (PP) pide a Europa "priorizar a las personas con discapacidad" para mantenerse como "continente de los DDHH"

PALMA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PP Rosa Estaràs ha insistido, este viernes, en un acto celebrado en la sede de ONCE en Palma, en que "Europa tiene que priorizar a las personas vulnerables y con discapacidad para seguir siendo el continente de los derechos humanos".

Durante un acto organizado en Palma, la eurodiputada ha recordado

que "la diversidad enriquece" y que "una persona con discapacidad es un tesoro y tiene mucho que aportar".

Estaràs ha destacado que en los últimos años se han conseguido avances pero que aún se puede hacer más para mejorar la situación de las personas con discapacidad.

Entre los logros, ha citado el Acta Europea de Accesibilidad, que ha permitido mejorar las posibilidades de las personas con disparidad para trabajar con ordenadores o usar los cajeros automáticos, entre otros aspectos.

"Este Acta es más de lo que teníamos pero mucho menos de lo que nos merecemos y de lo que queríamos", ha dicho antes de recordar que, por ejemplo, el sector turístico no se ha incluido en este Acta, por lo que ha asegurado que seguirá trabajando para conseguir que se mejore.

Entre otros objetivos para el futuro inmediato, la eurodiputada 'popular' ha mencionado la aspiración de aplicar en todos los países europeos la Tarjeta Europea de Discapacidad, que debe garantizar la igualdad de acceso a las prestaciones fuera del propio país, y que hasta se aplica con carácter voluntario por algunos países europeos.

El fomento de la vida independiente es otra de las prioridades mencionadas por Estaràs, que ha destacado que cuando esto no es posible debido a la situación especifica de la persona los estados deben ayudar con medidas como viviendas tuteladas o apoyo personal, "de tal manera que la no discriminación no sea de palabra" sino que se concrete en hechos.

Estaràs también ha asegurado que otro ámbito en el que se puede mejorar es el derecho al voto de las personas con discapacidad, y ha recordado que aunque la situación ha mejorado en España, todavía hay países miembros de la UE que deben cambiar la legislación para que todas las personas con discapacidad puedan votar.