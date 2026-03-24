Estaràs (PP) reclama a la UE una "corresponsabilidad real" y unos cuidados "asequibles, accesibles y de calidad"

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PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada mallorquina Rosa Estaràs (PP) ha reclamado a la Unión Europea una "corresponsabilidad real" y unos cuidados "asequibles, accesibles y de calidad".

De este modo se ha expresado después de que la Comisión conjunta de Mujer y Empleo del Parlamento Europeo haya aprobado un informe sobre el valor de los cuidados del que ha sido ponente.

Estaràs, según ha informado el PP en un comunicado, ha recordado que pese a los avances en materia de igualdad los datos siguen demostrando que los cuidados obligan a las mujeres a renunciar a su salud, su tiempo personal o su vida profesional.

"Tres de cada cuatro mujeres sacrifican su salud o su tiempo personal para cuidar, y una de cada cuatro renuncia a la maternidad porque genera dificultades de conciliación con la vida profesional", ha apuntado la eurodiputada.

Para evitarlo, ha reclamado a la Unión Europea que trabaje para "garantizar una corresponsabilidad real, así como unos cuidados asequibles, accesibles y de calidad".

"Solo así conseguiremos la igualdad real y efectiva, una Europa donde ninguna mujer tenga que elegir entre su carrera laboral y la maternidad. Solo con el reconocimiento de la labor de los cuidados poniéndolos en el centro se consigue una conciliación real", ha subrayado.

Para ello, el informe del que ha sido ponente pide una mejora de las condiciones laborales del sector de los cuidados, el reconocimiento del valor de este trabajo y que "cuidad no penalice".

En esa línea, Estaràs ha urgido a "impulsar una correcta transposición de la directiva de conciliación" que ya "ha supuesto una multa de casi ocho millones de euros por parte de la justicia europea".