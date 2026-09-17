Estaràs reclama anticiparse a las crisis y reforzar las capacidades sanitarias de países socios

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) - La eurodiputada del PP Rosa Estaràs ha defendido este jueves la necesidad de que la comunidad internacional trabaje en la preparación de los sistemas sanitarios antes de que se produzcan nuevas crisis, en lugar de limitarse a reaccionar cuando ya hayan estallado.

Durante el debate sobre el fortalecimiento de la resiliencia sanitaria mundial en los países socios, Estaràs ha destacado que la salud mundial debe seguir siendo una "prioridad estratégica para la Unión Europea", especialmente en un contexto marcado por la "inestabilidad geopolítica, las crisis internacionales y recortes en la financiación de la salud pública mundial".

Según ha recordado, la ayuda al desarrollo destinada a la salud disminuyó un 21% entre 2024 y 2025, lo que ha intensificado el debate sobre la sostenibilidad de la financiación sanitaria internacional.

La eurodiputada ha indicado que la cooperación con los países socios debe orientarse a generar capacidades propias y reducir las situaciones de dependencia, con el fin de construir sistemas sanitarios más sólidos, sostenibles y capaces de responder a futuras emergencias.

Asimismo, ha puesto el acento en la necesidad de que los sistemas sean accesibles e inclusivos, prestando especial atención a las mujeres, la infancia y las personas con discapacidad. En este contexto, ha remarcado la importancia de combatir la desinformación sanitaria y garantizar que la ciudadanía tenga acceso a información fiable.

Estaràs ha reclamado una financiación adecuada, estable y previsible para que los países socios puedan desarrollar políticas sanitarias a largo plazo y no dependan solo de respuestas de emergencia o de fondos puntuales.

Durante el debate, la eurodiputada ha planteado a la Comisión Europea cuestiones relativas a las medidas previstas para contrarrestar la desinformación en materia de salud, mejorar la eficacia de las campañas de vacunación en los países socios y garantizar que el próximo Marco Financiero Plurianual incluya una dotación suficiente para reforzar la resiliencia sanitaria mundial.

El debate se ha celebrado en el marco de una pregunta oral sobre el fortalecimiento de la resiliencia sanitaria mundial en los países socios, dentro de los trabajos de la Comisión de Desarrollo (DEVE).

La Comisión Europea adoptó en mayo de 2026 una Iniciativa de Resiliencia Sanitaria Mundial, concebida como un marco estratégico para mejorar la capacidad de la Unión de responder a amenazas y crisis sanitarias y reforzar la cooperación con los países socios.