Estaràs remarca que el voto que se debate "no es de izquierda o derecha" sino de "democracia sí o democracia no"

Publicado 08/05/2019 12:35:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Parlamento Europeo, Rosa Estaràs, ha explicado este martes que el voto que se debate para el próximo 26 de mayo "ya no es de izquierda o derecha", sino que pasa por elegir "democracia sí, democracia no. Libertad sí, libertad no. Tolerancia y solidaridad sí, tolerancia y solidaridad no".

En una tertulia celebrada en El Rancho Picadero en Palma, Estaràs ha reflexionado sobre "la credibilidad de promesas" sobre "problemas complejos que si fueran tan fáciles de resolver, estarían resueltos".

Además, la eurodiputada ha incidido en que el PP lleva "casi 40 años luchando en Europa por derechos y libertades" que se han adquirido gracias a "un enorme trabajo de los partidos constitucionalistas europeos, principalmente el Grupo Popular, quien encabeza la lista siendo el partido más numeroso".

"Nosotros en Europa trabajamos con grupos que deciden en base a los valores europeos y que defienden los principios que caracterizan a la Unión: paz, tolerancia, respeto y solidaridad", ha postulado.