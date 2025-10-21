Estarellas afirma que el Govern cumple el Código ético que los socialistas "sistemáticamente incumplían"

Archivo - La consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Estarellas durante una sesión de control en el Parlament balear, a 12 de septiembre de 2023 - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

IBIZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, ha asegurado este martes que el Govern cumple el Código ético dejado por el anterior Ejecutivo y que los socialistas "sistemáticamente incumplían".

Así se ha pronunciado después de que la diputada socialista Irantzu Fernández le haya preguntado durante el pleno del Parlament si es compatible la mentira con el Código ético del Govern, en relación a la contratación del director de gestión del Área de Salud de las Pitiusas, Javier Marí, quien dimitió tras dos años en el cargo al no contar con la titulación requerida inicialmente y quien ha vuelto a ser contratado tras modificarse los requisitos.

Estarellas se ha dirigido a la diputada asegurando que presupone que la consellera de Salud, Manuela García, mintió la pasada semana al ofrecer explicaciones sobre esta contratación y ha subrayado que no hay mentiras de García y sí muchos incumplimientos de anteriores altos cargos del Govern.

Fernández ha afirmado que lo sucedido en la Gerencia de Ibiza "no es una cuestión sin importancia" y ha acusado de "fraude" al director de gestión.

La consellera ha insistido en que son los socialistas quienes, en multitud de ocasiones, no han respetado a los trabajadores públicos "durante muchas legislaturas".