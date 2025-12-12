Un estudio sobre las 'kellys' revela altos porcentajes de sobrecargas al acabar la jornada, insomnio y estrés

Momento de la presentación del estudio sobre las 'kellys' del Bioib. - FEHM

PALMA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Clúster Biotecnológico y Biomédico de Baleares (Bioib) ha elaborado un estudio sobre las camareras de piso, en el que se ha detectado que un 90% de ellas tienen sobrecarga al finalizar su trabajo, el 75% de ellas padecen insomnio y estrés.

Estas son algunas de las cifras que ha dado a conocer la CEO de la clínica de fisioterapia Dermei, Isabel Ruiz, integrante de este estudio que ha elaborado entre 40 profesionales del sector.

Otros de los datos que ha recopilado son que el 70% de las trabajadoras no hace ejercicio, lo que deriva en que el 85% padecería sobrepeso. Todo esto habría generado que entre el 35 y el 40% de la plantilla analizada habría estado de baja en algún momento a lo largo de 2025.

Aún así, ha reconocido que está motivado por la "falta de tiempo", que sumado a la "sobrecarga física" y al "estrés" forma un tándem que provoca que en el organismo "salten las alarmas en algún momento".

Por eso, ha alegado que "falta conciencia por ambas partes" porque, aunque una empresa introduzca un servicio de fisioterapia, si no se permite que una trabajadora lo use con un recorte de la jornada no sirve.