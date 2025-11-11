Un estudio revela la "baja presencia" de grandes tiburones pelágicos en Cabrera y piden más acciones de conservación

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha presentado este martes los resultados de un estudio en el que se evalúa la situación de los tiburones en el Parque Nacional de Cabrera, donde se constata la "baja presencia" de grandes tiburones pelágicos por lo que se ha solicitado "intensificar las acciones de protección para garantizar la conservación de estas especies"

El estudio se titula 'Tiburones y rayas en el Parque Nacional de Cabrera: estudio de su diversidad, abundancia, estacionalidad y patrones de movimiento mediante técnicas no invasivas', un proyecto que constituye la investigación "más completa" realizada hasta ahora sobre estas especies en las aguas de Baleares, según ha explicado la Conselleria en un comunicado.

Al acto ha asistido la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, junto con representantes de Shark Med y de la Fundación Save the Med, entidades responsables del proyecto, con la colaboración de la Fundación Marilles.

El estudio, que se ha desarrollado a lo largo de dos años, concluye que es necesario reforzar la protección de los tiburones y las rayas en el mar balear para "garantizar la conservación de estas especies clave y la salud del ecosistema marino".

Cabe recordar que la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha financiado el proyecto en el marco de la convocatoria de subvenciones 2023 para actuaciones en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera, con fondos europeos Next Generation EU canalizados a través del Organismo Autónomo de Parques Nacionales.

Esta línea de apoyo tiene como objetivo impulsar la conservación de la biodiversidad, la economía verde y la dinamización sostenible de los entornos de los parques nacionales españoles.

El proyecto ha utilizado metodologías "innovadoras y respetuosas con el medio", como el vídeo submarino remoto con cebo (BRUV), la extracción de ADN ambiental (eDNA) y el seguimiento satelital de mantas.

"Este método de recogida de datos es nuevo en las aguas baleares y permite obtener información precisa y de gran valor sin interferir en el comportamiento natural de los animales", ha señalado el director científico de Shark Med, Eric Clua.

Los técnicos del proyecto han analizado cerca de 3.500 horas de grabaciones, realizadas tanto de día como de noche, con las que se han podido observar 12 especies de rayas y cinco de tiburones. Por primera vez, se han documentado imágenes de ejemplares vivos de tiburón boquidulce en Baleares, una especie de aguas profundas que puede alcanzar hasta cinco metros de longitud.

Además, el seguimiento de tres ejemplares de manta con marcas satelitales ha permitido identificar rutas migratorias y patrones de movimiento, al aportar "información clave" sobre la conectividad de las poblaciones en el Mediterráneo.

La mayoría de los ejemplares registrados corresponden a tintoreras (17 en todo un año), mientras que otras especies de mar abierto, como el marrajo (Isurus oxyrinchus), se han observado de manera "muy puntual".

Dentro del parque, las especies más frecuentes han sido la pintarroja, la raya noriega, la pastinaca y el águila marina, que representan el 80% de los elasmobranquios registrados. Especies como la musola o el galitán han resultado "muy poco abundantes o ausentes".

Entre los hallazgos más relevantes destaca la "alta presencia" de la lija (25 ejemplares) y las primeras imágenes en Baleares de la raya blanca, una especie en peligro de extinción en el Mediterráneo.

El biólogo marino y director científico de Save the Med, Gabriel Morey, ha pedido acciones de protección para garantizar la conservación de estas especies y "mejorar la salud general del ecosistema marino".

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha destacado que este estudio es "un ejemplo de excelencia científica aplicada a la gestión ambiental" y aporta una base "sólida" para orientar las políticas de conservación marina del Govern.

"Además, este tipo de estudios van en cumplimiento de los objetivos de las bases para la agenda de transición como son la cooperación y alianzas efectivas, la diversidad y riqueza natural, la capacidad de innovación e investigación o la biodiversidad en riesgo", ha remarcado.

Torres ha añadido que los resultados muestran "algunos indicios de recuperación", fruto de las medidas de gestión adoptadas en los últimos años pero también evidencian que "las poblaciones de tiburones y rayas aún están lejos de alcanzar un buen estado de conservación".

"El Govern trabajará, en colaboración con la comunidad científica y con las entidades especializadas, para reforzar la protección de estas especies y garantizar un futuro sostenible para el mar Balear", ha remarcado.

Los responsables del proyecto han avanzado que, en una segunda fase, se prevé ampliar la serie temporal de datos y explorar nuevas zonas de muestreo para describir con mayor precisión la comunidad de tiburones y rayas de Baleares