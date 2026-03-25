Un estudio de la UIB y el IEO identifica los puertos de Baleares más vulnerables a las 'rissagas'

La UIB y el IEO identifican nuevos puntos calientes de 'rissagas' en el Mediterráneo occidental - UIB

PALMA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y del Instituto Español de Oceanografía (IEO) ha liderado el primer estudio regional que analiza de manera conjunta las 'rissagas' en el Mediterráneo occidental.

Entre los puntos detectados, además de Ciutadella, se encuentran Portocolom, Port de Sóller, Porto Cristo o Sant Antoni, según ha informado la UIB en una nota de prensa.

El estudio identifica los puertos más vulnerables y aporta nuevas claves sobre este fenómeno a partir de los datos recogidos durante 17 años en 27 estaciones costeras de las Islas de la costa noroeste de la Península.

Una 'rissaga', también conocida como meteotsunami en el ámbito científico, es una oscilación repentina del nivel del mar, parecida a un tsunami, pero que se genera por perturbaciones atmosféricas que dan lugar a cambios bruscos de presión.

Estos cambios provocan olas largas, distintas a las que provoca el viento, ya que son kilométricas y mueven toda la columna de agua y no la capa más superficial --como hacen las olas de viento--.

Aunque su impacto a mar abierto es pequeño, la resonancia en la plataforma continental de poca profundidad o en interior de los puertos pueden convertirlas en olas de más de un metro, capaces de provocar inundaciones y daños en infraestructuras portuarias.

El estudio muestra que el impacto de las 'rissagas' es "muy desigual" y depende en gran medida de la forma y la profundidad de los puertos.

El puerto de Ciutadella, ya conocido como uno de los "puntos críticos" a nivel mundial, comparte protagonismo con otros lugares hasta ahora poco estudiados, como Vilanova i la Geltrú (Cataluña), Portocolom, Port de Sóller, Porto Cristo (Mallorca) y Sant Antoni (Eivissa).

En estos lugares se han registrado oscilaciones del nivel del mar "bastante significativas", de más de un metro de altura, como resultado de la combinación de perturbaciones atmosféricas y la resonancia natural de los puertos, aunque Ciutadella sigue siendo el lugar donde se producen con mayor frecuencia y con mayor amplitud.

Los puertos más grandes o aquellos con formas menos favorables a la amplificación --como Barcelona, Tarragona, Palma o Valencia-- casi no presentan marejadas ciclónicas notables.

La investigación también revela que muchas 'rissagas' no actúan de forma aislada. Por ejemplo, hasta el 88 por ciento de los episodios detectados en l'Estartit (Girona) coinciden en el tiempo con oscilaciones significativas en otros puertos de la región.

Según el estudio, esta simultaneidad se debe al mismo patrón meteorológico, habitual en primavera y verano, que genera ondas atmosféricas capaces de afectar a gran parte del Mediterráneo occidental.

Sin embargo, en algunos lugares, como la bahía de Alcúdia, también se registran 'rissagas' en invierno, asociadas a situaciones de mal tiempo como frentes fríos o tormentas profundas.

DATOS DURANTE 17 AÑOS

Desde la UIB han subrayado que los datos en los que se basa esta investigación proceden de una red excepcionalmente densa de 27 mareógrafos.

Además, una de las principales innovaciones del estudio es que, por primera vez, se dispone de series temporales del nivel del mar minuto a minuto para el conjunto de Baleares y la costa oriental de la Península, un paso "crucial" para detectar y caracterizar las 'rissagas'.

Este conjunto incluye los diez mareógrafos de Puertos del Estado, activos desde 2006; seis sensores de Socib, operativos desde 2011; y el mareógrafo de PortsIB en Ciutadella, instalado en 2014.

También se incluye la red Venom, compuesta por nueve sensores de bajo coste desarrollados por la UIB y el IEO-CSIC y desplegados a partir de 2020, lo que aumenta significativamente la cobertura espacial.

Por último, la base de datos se completa con la "valiosa serie" de Josep Pascual, un meteorólogo aficionado que lleva recopilando datos en L'Estartit (Girona) desde 1969 y que, desde 2006, también registra con una resolución de un minuto.

En conjunto, han destacado, este corpus ha permitido caracterizar el fenómeno por primera vez a escala regional y estudiar en detalle la variabilidad espacial y temporal de las 'rissagas' en el Mediterráneo occidental.