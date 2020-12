EUIB votará a favor de la congelación salarial del 2% y se abstendrá en el complemento de residencia de altos cargos

El diputado de Unidas Podemos Pablo Jiménez (EUIB). - UP - Archivo

PALMA DE MALLORCA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ejecutiva de Esquerra Unida de Balears (EUIB) ha determinado que su diputado en el Parlament, Pablo Jiménez -integrado en el grupo parlamentario Unidas Podemos- votará a favor de la congelación salarial del 2 por ciento a los funcionarios de las Islas y se abstendrá en la votación del complemento de residencia de altos cargos, dentro del debate para aprobar los presupuestos autonómicos que arranca este miércoles.

Así lo ha anunciado el partido en un comunicado difundido este martes. La ejecutiva se reunió el lunes "para acabar de decidir los elementos más problemáticos de estos presupuestos", y se aprobó por unanimidad la postura respecto a la congelación salarial y el plus de residencia que estaban pendientes.

Respecto a la congelación salarial a los funcionarios autonómicos, EUIB ha considerado que el hecho de que el Govern y los sindicatos inicien negociaciones "satisface la exigencia de EUIB para votar a favor de este punto". "Era una de las principales peticiones de la organización sobre este debate de presupuestos", han argumentado.

Respecto al complemento salarial para altos cargos del Govern no residentes en Mallorca, desde EUIB han manifestado que siguen "estando en contra de la indemnización tal y como está planteada actualmente".

Para EUIB "sigue siendo inaceptable" el plus porque creen que la cuantía, aunque se haya rebajado de 22.000 euros a un máximo de 18.000, sigue siendo "excesiva". Además, queda una cantidad que no necesitará justificarse como pedía la Oficina Anticorrupción.

Por estos motivos, el partido "no lo puede apoyar", pero no votará en contra sino que se abstendrá. "No estamos de acuerdo pero entendemos que es un avance sobre lo que había", han apuntado.

EUIB ha defendido que el proyecto "son unos buenos presupuestos que permitirán proteger a la gente en estos momentos de crisis económica", y por ello votará a favor del texto global.