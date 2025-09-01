Eurorregión Pirineos Mediterráneo lanza una nueva edición del concurso para creadores de contenido en catalán y occitano

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Eurorregión Pirineos Mediterráneo ha lanzado una nueva edición del concurso Creaoccat dirigido a creadores de contenido en redes sociales en catalán y occitano de hasta 35 años.

La nueva convocatoria estará abierta desde este lunes, 1 de septiembre, hasta el 30 de octubre e incluye un nuevo formato que apuesta por la colaboración transfronteriza, según han señalado desde la Eurorregión en una nota de prensa.

El concurso se enmarca en los objetivos estratégicos de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo en materia de cultura, que desde 2021 trabaja por una identidad eurorregional "fuerte y arraigada" en la riqueza cultural, lingüística y patrimonial común de los tres territorios miembros: Cataluña, Baleares y la Región de Occitania.

Asimismo, según han destacado, esta tercera edición del Creaoccat ha sido impulsada bajo la presidencia balear y pretende reforzar la colaboración transfronteriza y la visibilidad de las lenguas regionales.

De este modo, el concurso propone como novedad que la participación sea en grupos de tres creadores de contenido, uno de por cada territorio miembro, y que incluyan como mínimo un creador de contenido catalanohablante y occitanohablante.

El objetivo es fomentar los vínculos entre jóvenes, el trabajo en equipo y el intercambio lingüístico y cultural, han subrayado desde la Eurorregión.

Cada grupo seleccionado recibirá una beca total de 12.000 euros (4.000 euros por persona) para desarrollar el proyecto durante 2026. Se busca así la creación y publicación conjunta de un vídeo mensual en las redes sociales que valore la diversidad de la Eurorregión.

Así, se proponen cuatro temáticas: gastronomía eurorregional, patrimonio cultural y natural, lenguas de la Eurorregión y promoción de la Eurorregión.