Evita intoxicaciones: consejos para guardar sobras de comida estas fiestas

Comida de Navidad - CAIB

PALMA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública, a través del Servicio de Seguridad Alimentaria y Nutrición de Baleares, ha difundido una serie de recomendaciones para conservar, refrigerar y congelar las sobras de los alimentos cocinados en estas fiestas.

En un comunicado la Conselleria de Salud, ha recordado la importancia de conservar adecuadamente las sobras de las comidas festivas para garantizar la seguridad alimentaria y evitar posibles riesgos para la salud.

¿CÓMO CONSERVAR LAS SOBRAS?

En este sentido, aconseja conservar las sobras de los alimentos cocinados en recipientes limpios en la nevera si se consumirán al día siguiente, o en el congelador si se prevé comerlos más adelante. En ese sentido, es importante evitar dejar los alimentos cocinados más de dos horas sin refrigerar.

También se recomienda guardar los sobres en raciones pequeñas, para facilitar el consumo posterior y evitar el recalentamiento. Los productos frescos -carne, pescado y verduras- deben conservarse separados y en la parte baja del frigorífico.

En cuanto a la congelación, las sobras deben congelarse a una temperatura de -18ºC, preferiblemente en pequeñas raciones. Además, es necesario marcar los recipientes con el nombre del alimento, la fecha de congelación y la cantidad de raciones, y evitar llenar demasiado el congelador para que el aire pueda circular correctamente.

Por último, el Servicio de Seguridad Alimentaria advierte que la presencia de cristales de hielo, bloques endurecidos, zonas blandas o envases de papel rotos puede indicar que se ha roto la cadena de frío y esto puede comprometer la seguridad de los alimentos.